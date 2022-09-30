О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

MC Nauan

MC Nauan

,

MC Wiu

,

Mc Felipinho Syllva

Сингл  ·  2022

Putaria Não, Putaria Sim

Контент 18+

#Фанк, cоул
MC Nauan

Артист

MC Nauan

Релиз Putaria Não, Putaria Sim

#

Название

Альбом

1

Трек Putaria Não, Putaria Sim (Remix)

Putaria Não, Putaria Sim (Remix)

MC Nauan

,

Mc Felipinho Syllva

,

MC Wiu

Putaria Não, Putaria Sim

2:28

Информация о правообладателе: BBROTHERSRECORDSS
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Chegou Sua Hora
Chegou Sua Hora2025 · Сингл · MC Nauan
Релиз Flashback
Flashback2025 · Сингл · MC Nauan
Релиз Mega Montagem Eu Fodo, Eu Fodo
Mega Montagem Eu Fodo, Eu Fodo2025 · Сингл · DJ OZAMA
Релиз Hoje Vou Te Tacar
Hoje Vou Te Tacar2025 · Сингл · MC Nauan
Релиз Vou Deixar Ele Inchado
Vou Deixar Ele Inchado2025 · Сингл · MC Nauan
Релиз Melhor Que Teu Ex
Melhor Que Teu Ex2025 · Сингл · MC Nauan
Релиз Estilo Consciente
Estilo Consciente2025 · Сингл · DJ Cris Fontedofunk
Релиз Jeito Fenomenal
Jeito Fenomenal2025 · Сингл · DJ Cris Fontedofunk
Релиз Vai Vem Piranha
Vai Vem Piranha2025 · Сингл · Dj Piu
Релиз Não Dá Essa
Não Dá Essa2025 · Сингл · MC Nauan
Релиз Hoje Tem
Hoje Tem2025 · Сингл · MC Nauan
Релиз Arrocha Tira a Boca do Lança
Arrocha Tira a Boca do Lança2025 · Сингл · DJ Cris Fontedofunk
Релиз Mama e Suga
Mama e Suga2025 · Сингл · MC Nauan
Релиз Arrocha Putaria Não Putaria Sim 2 - Mente Confusa
Arrocha Putaria Não Putaria Sim 2 - Mente Confusa2025 · Сингл · DJ Cris Fontedofunk
Релиз Putaria Não, Putaria Sim (1980)
Putaria Não, Putaria Sim (1980)2025 · Сингл · MC Nauan
Релиз Menor 244
Menor 2442025 · Сингл · MC Nauan
Релиз Ela É do Job Vs Kika no Pocotó
Ela É do Job Vs Kika no Pocotó2025 · Сингл · Two Maloka
Релиз Eu Falei pra Tu Piranha
Eu Falei pra Tu Piranha2025 · Сингл · MC Buraga
Релиз Vou Ti Bota pra Senta Vs Sequencia de Bota Bota
Vou Ti Bota pra Senta Vs Sequencia de Bota Bota2025 · Сингл · MC Nauan
Релиз Pulso da Mafia - Phonk Step Up
Pulso da Mafia - Phonk Step Up2025 · Сингл · TRATTO PHONK

Похожие артисты

MC Nauan
Артист

MC Nauan

trusteki
Артист

trusteki

DJ FNK
Артист

DJ FNK

MC LyC4N
Артист

MC LyC4N

dxtype
Артист

dxtype

Velo
Артист

Velo

MC Da 12
Артист

MC Da 12

Rushex
Артист

Rushex

DJ Pablo RB
Артист

DJ Pablo RB

LXKERSON
Артист

LXKERSON

G2 Bemò Label
Артист

G2 Bemò Label

kanajes
Артист

kanajes

ezire
Артист

ezire