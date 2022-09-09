Информация о правообладателе: Forró DEU BOM
Сингл · 2022
Lhe Vir a Primeira Vez
Другие альбомы артиста
Degrau na Escada2025 · Сингл · Forró DEU BOM
Caso Indefinido2025 · Сингл · Forró DEU BOM
Será Que Foi Saudade2025 · Сингл · Forró DEU BOM
Você Mudou2025 · Сингл · Forró DEU BOM
Vida Vazia2025 · Сингл · Forró DEU BOM
Vaqueira da Minha Vida2024 · Сингл · Forró DEU BOM
Irreverência2023 · Сингл · Forró DEU BOM
Dona da Minha Cabeça2023 · Сингл · Forró DEU BOM
Sabe de Nada, Inocente2023 · Сингл · Forró DEU BOM
Por Amor e Vocação2022 · Сингл · Forró DEU BOM
Romance2022 · Сингл · Forró DEU BOM
Eu Sou Vaqueiro Sou Peão e Quero Ela2022 · Сингл · Forró DEU BOM
Mulher Pedacinho Humano2022 · Сингл · Forró DEU BOM
Saudade do Meu Bem2022 · Сингл · Forró DEU BOM
Mulher Voce Tem o Dom2022 · Сингл · Forró DEU BOM
Pra Vaquejada Seguir2022 · Сингл · Forró DEU BOM
Saudade do Cavalo2022 · Сингл · Forró DEU BOM
Lhe Vir a Primeira Vez2022 · Сингл · Forró DEU BOM
Ô Mulher Você É Linda2022 · Сингл · Forró DEU BOM
Mulher Quando Te Avistei2022 · Сингл · Forró DEU BOM