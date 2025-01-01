О нас

Orietta Berti

Orietta Berti

Альбом  ·  2022

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

#Поп

1 лайк

Orietta Berti

Артист

Orietta Berti

Релиз La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

#

Название

Альбом

1

Трек Tu sei quello

Tu sei quello

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:14

2

Трек L'altalena

L'altalena

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:11

3

Трек Io, ti darò di più

Io, ti darò di più

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:36

4

Трек Non illuderti mai

Non illuderti mai

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:26

5

Трек Solo tu

Solo tu

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:41

6

Трек Alla fine della strada

Alla fine della strada

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:10

7

Трек Quando l'amore diventa poesia

Quando l'amore diventa poesia

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:00

8

Трек Il ritmo della pioggia

Il ritmo della pioggia

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:34

9

Трек Noi due insieme

Noi due insieme

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:56

10

Трек Voglio dirti grazie

Voglio dirti grazie

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:15

11

Трек Stasera ti dico di no

Stasera ti dico di no

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:39

12

Трек Tipitipiti

Tipitipiti

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:51

13

Трек Ancora un po' con sentimento

Ancora un po' con sentimento

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:00

14

Трек Fin che la barca va

Fin che la barca va

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:37

15

Трек Tu che non sorridi mai

Tu che non sorridi mai

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:10

16

Трек Via dei ciclamini

Via dei ciclamini

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:17

17

Трек Osvaldo tango

Osvaldo tango

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:12

18

Трек Io, tu e le rose

Io, tu e le rose

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:09

19

Трек Dove, non so (Tema di Lara) (Da "Il dottor Zivago")

Dove, non so (Tema di Lara) (Da "Il dottor Zivago")

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:41

20

Трек Eppure ti amo

Eppure ti amo

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:58

21

Трек Se m'innamoro di un ragazzo come te

Se m'innamoro di un ragazzo come te

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:24

22

Трек Occhi rossi

Occhi rossi

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:40

23

Трек Una bambola blu

Una bambola blu

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:34

24

Трек Quando la prima stella

Quando la prima stella

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:23

25

Трек La nostalgia

La nostalgia

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:56

26

Трек Pensami

Pensami

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:23

27

Трек Come prima

Come prima

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:56

28

Трек Nessuno al mondo (No Arms Can Ever Hold You)

Nessuno al mondo (No Arms Can Ever Hold You)

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:44

29

Трек La notte è fatta per amare (Another Day Another Heartache)

La notte è fatta per amare (Another Day Another Heartache)

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:32

30

Трек Se stasera sono qui

Se stasera sono qui

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:04

31

Трек Io che amo solo te

Io che amo solo te

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:02

32

Трек Dimmi

Dimmi

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:36

33

Трек Siamo così

Siamo così

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:56

34

Трек Futuro

Futuro

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:16

35

Трек Senza te

Senza te

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:06

36

Трек Parla con me

Parla con me

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:04

37

Трек Io come donna

Io come donna

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:31

38

Трек Non ti lascerò

Non ti lascerò

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:57

39

Трек Tarantelle

Tarantelle

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:25

40

Трек Da un'eternità

Da un'eternità

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:25

41

Трек Semplici

Semplici

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:15

42

Трек Per questo grande ed infinito amore

Per questo grande ed infinito amore

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:00

43

Трек Incompatibili ma indivisibili

Incompatibili ma indivisibili

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:45

44

Трек Non ci sarò

Non ci sarò

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:51

45

Трек Grande, grande, grande

Grande, grande, grande

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:02

46

Трек Il nostro concerto

Il nostro concerto

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

6:00

47

Трек Dominique

Dominique

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:26

48

Трек Se stiamo insieme

Se stiamo insieme

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:41

49

Трек L'ultima occasione

L'ultima occasione

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:53

50

Трек E poi verrà l'autunno

E poi verrà l'autunno

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:20

51

Трек Un colpo al cuore

Un colpo al cuore

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:14

52

Трек La musica è finita

La musica è finita

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:10

53

Трек La voce del silenzio

La voce del silenzio

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:23

54

Трек Canzone per te

Canzone per te

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:26

55

Трек Non ti scorderò

Non ti scorderò

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:47

56

Трек Bésame Mucho

Bésame Mucho

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:49

57

Трек Quién Serà

Quién Serà

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:07

58

Трек Amado Mío

Amado Mío

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:57

59

Трек Sabor a Mí

Sabor a Mí

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:16

60

Трек Feelings

Feelings

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:40

61

Трек Amore fermati

Amore fermati

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:07

62

Трек Estate (Odio l'estate)

Estate (Odio l'estate)

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:50

63

Трек Tu vuò fà l'americano

Tu vuò fà l'americano

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:37

64

Трек Colpevole

Colpevole

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:06

65

Трек Amami per sempre

Amami per sempre

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:14

66

Трек More (Ti guarderò nel cuore)

More (Ti guarderò nel cuore)

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:56

67

Трек Preludio

Preludio

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

0:34

68

Трек E la chiamano estate

E la chiamano estate

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:46

69

Трек Perfidia

Perfidia

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:09

70

Трек 'O sarracino

'O sarracino

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:18

71

Трек Arrivederci

Arrivederci

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:23

72

Трек Dietro un grande amore

Dietro un grande amore

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:47

73

Трек Nun è peccato

Nun è peccato

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:28

74

Трек 'Na sera 'e maggio

'Na sera 'e maggio

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:25

75

Трек Io potrei

Io potrei

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:38

76

Трек Torero

Torero

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:55

77

Трек T'aspetto 'e nove

T'aspetto 'e nove

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:29

78

Трек Dietro un grande amore (Version II)

Dietro un grande amore (Version II)

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:02

79

Трек Dicitencello vuje

Dicitencello vuje

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:00

80

Трек Luna rossa

Luna rossa

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:31

81

Трек Inténtalo Encontrar

Inténtalo Encontrar

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:33

82

Трек Guaglione

Guaglione

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:34

83

Трек Anema e core

Anema e core

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:12

84

Трек Vita della vita mia

Vita della vita mia

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:22

85

Трек Qué Se Esconde Detràs (Dietro un grande amore)

Qué Se Esconde Detràs (Dietro un grande amore)

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:47

86

Трек Historia de un Amor

Historia de un Amor

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:27

87

Трек Lucciole vagabonde

Lucciole vagabonde

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:39

88

Трек Violino Tzigano

Violino Tzigano

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:21

89

Трек La balena

La balena

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:33

90

Трек La barca non va più

La barca non va più

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:45

91

Трек America in

America in

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:44

92

Трек Trippy

Trippy

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:17

93

Трек Tagliatelle

Tagliatelle

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:48

94

Трек Rumba di tango

Rumba di tango

Orietta Berti

,

Giorgio Faletti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:39

95

Трек Lupin

Lupin

Orietta Berti

,

Franco Micalizzi

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:36

96

Трек Dimmi

Dimmi

Platinette

,

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:58

97

Трек Cupamente

Cupamente

Mara Redeghieri

,

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:18

98

Трек Dietro un grande amore (Sugarkane Wedding Version, Live)

Dietro un grande amore (Sugarkane Wedding Version, Live)

Orietta Berti

,

Tango Spleen

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:09

99

Трек Boh!

Boh!

Maurizio Ferrini

,

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:24

100

Трек Merendine blu

Merendine blu

Orietta Berti

,

EXTRALISCIO

,

Lodo Guenzi

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:01

101

Трек Fotoromanza

Fotoromanza

Orietta Berti

,

Luigi Saccà

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:39

102

Трек E la luna bussò

E la luna bussò

Orietta Berti

,

Luigi Saccà

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:37

103

Трек La vie en rose

La vie en rose

Orietta Berti

,

Luigi Saccà

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

2:49

104

Трек Innamoramento (Remixed by Cristiano Malgioglio)

Innamoramento (Remixed by Cristiano Malgioglio)

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:16

105

Трек Io che amo solo te (Sanremo 2021)

Io che amo solo te (Sanremo 2021)

Orietta Berti

,

LE DEVA

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:38

106

Трек Una rosa roja una rosa blanca

Una rosa roja una rosa blanca

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

5:04

107

Трек Bianco Natale

Bianco Natale

Orietta Berti

,

Enzo Campagnoli

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:01

108

Трек Amazzonia (Sigla Zecchino D'oro 2021)

Amazzonia (Sigla Zecchino D'oro 2021)

Orietta Berti

,

Antoniano

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:21

109

Трек Quando ti sei innamorato (Sanremo 2021)

Quando ti sei innamorato (Sanremo 2021)

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:40

110

Трек Il coraggio di chiamarlo amore

Il coraggio di chiamarlo amore

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

4:02

111

Трек Insieme a te

Insieme a te

Orietta Berti

La mia vita è un film - 55 anni + + di musica

3:18

112

Трек Film (La mia vita è un film)