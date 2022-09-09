О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Said alam masood

Said alam masood

Сингл  ·  2022

Da Ta Pa Sa Khafa Ye

#Со всего мира
Said alam masood

Артист

Said alam masood

Релиз Da Ta Pa Sa Khafa Ye

#

Название

Альбом

1

Трек Da Ta Pa Sa Khafa Ye

Da Ta Pa Sa Khafa Ye

Said alam masood

Da Ta Pa Sa Khafa Ye

5:49

Информация о правообладателе: Masoom Studio
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Yara Sta Na Sham Qurban
Yara Sta Na Sham Qurban2024 · Альбом · Said alam masood
Релиз Zrah Me La Tooro Wino Dak Da
Zrah Me La Tooro Wino Dak Da2023 · Сингл · Said alam masood
Релиз De Meene Ter Dawran
De Meene Ter Dawran2023 · Сингл · Said alam masood
Релиз Warka Ye Dubai K Wark ye Lare Watanina
Warka Ye Dubai K Wark ye Lare Watanina2022 · Сингл · Said alam masood
Релиз Da Ta Pa Sa Khafa Ye
Da Ta Pa Sa Khafa Ye2022 · Сингл · Said alam masood
Релиз Che Ropazrashe Mazigar Da Kale
Che Ropazrashe Mazigar Da Kale2022 · Альбом · Said alam masood
Релиз Kale Tu Radruma Tapey
Kale Tu Radruma Tapey2022 · Альбом · Said alam masood
Релиз Khpal Naseb Me Kharab Da
Khpal Naseb Me Kharab Da2022 · Альбом · Said alam masood
Релиз Said alam new song che kima do
Said alam new song che kima do2022 · Альбом · Said alam masood
Релиз janan lur sha pa safar
janan lur sha pa safar2022 · Альбом · Said alam masood
Релиз Pa tol Alam baran waregi
Pa tol Alam baran waregi2022 · Альбом · Said alam masood
Релиз Waziristan song Attarn
Waziristan song Attarn2022 · Альбом · Said alam masood
Релиз De Mo Sada Kwashalya Janana
De Mo Sada Kwashalya Janana2022 · Альбом · Said alam masood
Релиз Za Che Zangia
Za Che Zangia2022 · Альбом · Said alam masood

Похожие артисты

Said alam masood
Артист

Said alam masood

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож