Информация о правообладателе: Atul Thakur Official
Сингл · 2022
Maihar Ghuma Di Bulletwa Se
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Dj Ke Sound Full Kard2024 · Сингл · Atul Thakur
Bhojpuri Mashup 20242024 · Сингл · Atul Thakur
Othalali Chatna2024 · Сингл · Atul Thakur
Lal Gal Keh Deni Mis2024 · Сингл · Atul Thakur
Daradiya Sahal Na Jata2024 · Сингл · Atul Thakur
Dhodiya Rangwala Thakuran Ke Laika Se2024 · Сингл · Nandani Dixit
Haie Sher Thakuran2024 · Сингл · Atul Thakur
Pyar Karela Dunali Se2023 · Сингл · Shilpi Raj
Ballia Me Ghar Bate2023 · Сингл · Atul Thakur
Deh Garmai Da2023 · Сингл · Shilpi Raj
Yi Rowawal Thik Naikhe2023 · Сингл · Atul Thakur
Maja Ba Hari Ke Bhajaniya Me2023 · Сингл · Atul Thakur
Tora Bina Rahal Na Jaai2023 · Сингл · Atul Thakur
Nav Baje Ratiya Ke2023 · Сингл · Atul Thakur
Kiya Galiya Ke Tilawa Diwana2023 · Сингл · Atul Thakur
Kari Ka Badai Suratiya Ke2023 · Сингл · Atul Thakur
Khaye Ke Man Kare Mora2023 · Сингл · Atul Thakur
Hota Biyah Hamra Mal Ke2023 · Сингл · Atul Thakur
Gaile Bhulai Ke2023 · Сингл · Atul Thakur
Hoi Na Dikkat2023 · Сингл · Atul Thakur