Janisar Wazir

Janisar Wazir

Сингл  ·  2022

Wa Janan Gham De Lewanay Kam

#Со всего мира
Janisar Wazir

Артист

Janisar Wazir

Релиз Wa Janan Gham De Lewanay Kam

#

Название

Альбом

1

Трек Wa Janan Gham De Lewanay Kam

Wa Janan Gham De Lewanay Kam

Janisar Wazir

Wa Janan Gham De Lewanay Kam

10:05

Информация о правообладателе: Janisar Wazir
Другие альбомы артиста

Релиз Rat Spera Safar Dai
Rat Spera Safar Dai2024 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Janan Tappey
Janan Tappey2024 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Rat Maghroor Ye
Rat Maghroor Ye2024 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Da Bekhwanda Raqeban Tapey
Da Bekhwanda Raqeban Tapey2024 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Dumra Wozhda Sochena Ma Ka Tapey
Dumra Wozhda Sochena Ma Ka Tapey2024 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Zor De Rwak She Da Belton Tzpeeze
Zor De Rwak She Da Belton Tzpeeze2024 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Akhir Akhir Ba Ma Aw Ta
Akhir Akhir Ba Ma Aw Ta2024 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Bya Akhtar Daa Tapeze
Bya Akhtar Daa Tapeze2024 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Za De Pa Bada Rwaz Kakar Kam
Za De Pa Bada Rwaz Kakar Kam2024 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Rosa Watan Ta Kala Rose
Rosa Watan Ta Kala Rose2024 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Janana Ta Pa Wade Kalak Sha
Janana Ta Pa Wade Kalak Sha2023 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Ta Kho Lorhale Dubai Ta Tappey
Ta Kho Lorhale Dubai Ta Tappey2023 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Sa Dersara Oka Majborai
Sa Dersara Oka Majborai2023 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Grone Marama Tapeze
Grone Marama Tapeze2023 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Za Che Mramma Tapase
Za Che Mramma Tapase2023 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Gham Kre Lewanay
Gham Kre Lewanay2023 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Sterge Pa Sterge Mayanezhi
Sterge Pa Sterge Mayanezhi2023 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Dedan Tapeze
Dedan Tapeze2023 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз Pa Qoom Watalye Jalkai
Pa Qoom Watalye Jalkai2023 · Сингл · Janisar Wazir
Релиз D Zrah Wene Tapey
D Zrah Wene Tapey2023 · Сингл · Janisar Wazir

