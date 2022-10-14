Информация о правообладателе: Jamey Ray Music
Альбом · 2022
Goodnight, My Someone
I Am What I Am2024 · Сингл · Voctave
The Corner of Broadway and Main Street, Vol. 32024 · Альбом · Voctave
To Love You More2024 · Сингл · Voctave
On a Clear Day You Can See Forever2024 · Сингл · Voctave
It Feels Like Christmas2023 · Альбом · Voctave
Somewhere2023 · Сингл · Voctave
Goodnight, My Someone2022 · Альбом · Voctave
Voctave Symphony Series: Christmas Edition2021 · Альбом · Voctave
The Spirit Of The Season2021 · Альбом · Voctave
The Corner of Broadway and Main Street, Vol. 22020 · Альбом · Voctave
Voctave Symphony Series2019 · Альбом · Voctave
Somewhere There's Music2019 · Альбом · Voctave
Star Spangled Banner2018 · Сингл · Voctave
The Corner of Broadway and Main Street2017 · Альбом · Voctave
Voctave2016 · Альбом · Voctave
Voctave2016 · Альбом · Voctave
Disney Love Medley (feat. Kirstin Maldonado & Jeremy Michael Lewis)2016 · Сингл · Voctave
All Is Well2015 · Сингл · Voctave