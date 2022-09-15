О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

وهبه

وهبه

Сингл  ·  2022

إن كنت غالي عليا

#Электроника
وهبه

Артист

وهبه

Релиз إن كنت غالي عليا

#

Название

Альбом

1

Трек إن كنت غالي عليا

إن كنت غالي عليا

وهبه

إن كنت غالي عليا

2:24

Информация о правообладателе: وهبه
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Vibes of Arabians
Vibes of Arabians2024 · Сингл · وهبه
Релиз بالأحلام (عود)
بالأحلام (عود)2023 · Сингл · وهبه
Релиз صوت صفير البلبلي ( مع أبو تميم )
صوت صفير البلبلي ( مع أبو تميم )2023 · Сингл · وهبه
Релиз يا نبي سلام عليك (عود)
يا نبي سلام عليك (عود)2023 · Сингл · وهبه
Релиз لاجل النبي (عود)
لاجل النبي (عود)2023 · Сингл · وهبه
Релиз انت ملك (عود)
انت ملك (عود)2023 · Сингл · وهبه
Релиз صاحي بعتمه ( عود )
صاحي بعتمه ( عود )2023 · Сингл · وهبه
Релиз لا لا لا لاه ( مع خال حفيظه )
لا لا لا لاه ( مع خال حفيظه )2023 · Сингл · وهبه
Релиз ادخلي عمري(عود)
ادخلي عمري(عود)2023 · Сингл · وهبه
Релиз بالورقه والقلم(عود)
بالورقه والقلم(عود)2023 · Сингл · وهبه
Релиз مخصماك
مخصماك2023 · Сингл · وهبه
Релиз اهو دا اللي صار
اهو دا اللي صار2023 · Сингл · وهبه
Релиз اختياراتي مدمره حياتي(عود)
اختياراتي مدمره حياتي(عود)2023 · Сингл · وهبه
Релиз بلبطه - عود
بلبطه - عود2023 · Сингл · وهبه
Релиз حبيبي شكرا - في حياتنا ناس
حبيبي شكرا - في حياتنا ناس2023 · Сингл · وهبه
Релиз إن كنت غالي عليا
إن كنت غالي عليا2022 · Сингл · وهبه
Релиз حلوه يا بلدي
حلوه يا بلدي2022 · Сингл · وهبه
Релиз تراهن
تراهن2022 · Сингл · وهبه
Релиз Game of Thrones ( Oud Cover )
Game of Thrones ( Oud Cover )2022 · Сингл · وهبه
Релиз أنا بأعشق البحر ( oud cover )
أنا بأعشق البحر ( oud cover )2022 · Сингл · وهبه

Похожие артисты

وهبه
Артист

وهبه

Mikkel Nordsø
Артист

Mikkel Nordsø

Ethem Adnan Ergil
Артист

Ethem Adnan Ergil

Orlando Rios
Артист

Orlando Rios

Charbel Rouhana
Артист

Charbel Rouhana

The Beirut Oriental Ensemble
Артист

The Beirut Oriental Ensemble

Erdinç Şenyaylar
Артист

Erdinç Şenyaylar

Mohamed Rouane
Артист

Mohamed Rouane

The Original Moments Band
Артист

The Original Moments Band

The Cuban Horns
Артист

The Cuban Horns

Aytac Dogan
Артист

Aytac Dogan

Las Cuerdas Quichuas
Артист

Las Cuerdas Quichuas

Admeta String Quartet
Артист

Admeta String Quartet