Flavio Nery

Flavio Nery

Альбом  ·  2022

O Amor Te Libertará

#Инди
Flavio Nery

Артист

Flavio Nery

Релиз O Amor Te Libertará

#

Название

Альбом

1

Трек Não Vá Embora

Não Vá Embora

Flavio Nery

O Amor Te Libertará

2:21

2

Трек Te Dou por um Segundo

Te Dou por um Segundo

Flavio Nery

O Amor Te Libertará

2:48

3

Трек A Vida Que Me Transmite o Amor

A Vida Que Me Transmite o Amor

Flavio Nery

O Amor Te Libertará

3:30

4

Трек O Amor Liberta

O Amor Liberta

Flavio Nery

O Amor Te Libertará

4:08

5

Трек Ao Lembrar do Teu Amor

Ao Lembrar do Teu Amor

Flavio Nery

O Amor Te Libertará

2:18

6

Трек Não Quero Te Esquecer

Não Quero Te Esquecer

Flavio Nery

O Amor Te Libertará

2:07

7

Трек Lavínia

Lavínia

Flavio Nery

O Amor Te Libertará

3:27

8

Трек Bem Apaixonado por Você

Bem Apaixonado por Você

Flavio Nery

O Amor Te Libertará

2:35

9

Трек Lua

Lua

Flavio Nery

O Amor Te Libertará

2:05

10

Трек O Universo em Forma de Mulher

O Universo em Forma de Mulher

Flavio Nery

O Amor Te Libertará

2:18

11

Трек A Felicidade Dentro de Nós

A Felicidade Dentro de Nós

Flavio Nery

O Amor Te Libertará

2:52

12

Трек Vem Me Salvar

Vem Me Salvar

Flavio Nery

O Amor Te Libertará

2:56

13

Трек Thais

Thais

Flavio Nery

O Amor Te Libertará

1:58

Информация о правообладателе: Flavio Nery
Релиз Falsas Aparências e Ilusões
Falsas Aparências e Ilusões2023 · Сингл · Flavio Nery
Релиз A Chave para Mudar o Mundo
A Chave para Mudar o Mundo2023 · Альбом · Flavio Nery
Релиз O Essencial É Invisível aos Olhos
O Essencial É Invisível aos Olhos2023 · Сингл · Flavio Nery
Релиз A Vida Inteira
A Vida Inteira2023 · Сингл · Flavio Nery
Релиз Obra e Realismo
Obra e Realismo2023 · Альбом · Flavio Nery
Релиз Doce Menina
Doce Menina2022 · Сингл · Flavio Nery
Релиз O Amor Te Libertará
O Amor Te Libertará2022 · Альбом · Flavio Nery

Flavio Nery
Flavio Nery

