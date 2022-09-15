О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Ciranda Guerreiros Mura

Ciranda Guerreiros Mura

Альбом  ·  2022

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

#Латинская
Ciranda Guerreiros Mura

Артист

Ciranda Guerreiros Mura

Релиз Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

#

Название

Альбом

1

Трек Emoção Cirandeira

Emoção Cirandeira

Ciranda Guerreiros Mura

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

3:41

2

Трек Ciranda de Raça, Fé e Paixão

Ciranda de Raça, Fé e Paixão

Ciranda Guerreiros Mura

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

4:11

3

Трек Sou Pitiú

Sou Pitiú

Ciranda Guerreiros Mura

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

4:55

4

Трек Mestre Cirandeiro

Mestre Cirandeiro

Ciranda Guerreiros Mura

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

3:31

5

Трек Senhora das Matas

Senhora das Matas

Ciranda Guerreiros Mura

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

4:33

6

Трек Um Amor de Amor

Um Amor de Amor

Ciranda Guerreiros Mura

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

5:06

7

Трек Raça Mura

Raça Mura

Ciranda Guerreiros Mura

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

5:53

8

Трек Cirandeira Bela do Meu Coração

Cirandeira Bela do Meu Coração

Ciranda Guerreiros Mura

,

Edilson Santana

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

3:32

9

Трек Réquiem Cirandeiro

Réquiem Cirandeiro

Ciranda Guerreiros Mura

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

6:22

10

Трек Lia de Itamaracá

Lia de Itamaracá

Ciranda Guerreiros Mura

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

5:44

11

Трек Yara, Dona dos Lagos

Yara, Dona dos Lagos

Ciranda Guerreiros Mura

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

4:46

12

Трек Uirapuru

Uirapuru

Ciranda Guerreiros Mura

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

7:00

13

Трек Sonho dos Navegantes

Sonho dos Navegantes

Ciranda Guerreiros Mura

,

Edilson Santana

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

6:22

14

Трек Quem Canta e Dança, Seus Males Espanta

Quem Canta e Dança, Seus Males Espanta

Ciranda Guerreiros Mura

,

Edilson Santana

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

5:03

15

Трек Cirandada Perfeita

Cirandada Perfeita

Ciranda Guerreiros Mura

,

Edilson Santana

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

5:51

16

Трек Filho das Estrelas

Filho das Estrelas

Ciranda Guerreiros Mura

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

3:56

17

Трек Réquiem Cirandeiro (Versão Estendida)

Réquiem Cirandeiro (Versão Estendida)

Ciranda Guerreiros Mura

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

7:34

18

Трек Imaginar É Sonhar (Demo Version)

Imaginar É Sonhar (Demo Version)

Ciranda Guerreiros Mura

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

5:08

19

Трек Templo Profanado (Demo Version)

Templo Profanado (Demo Version)

Ciranda Guerreiros Mura

Fé, Ciência e Arte: A Tríade do Vital Equilíbrio (Deluxe)

8:31

Информация о правообладателе: Guerreiros Mura - Ciranda
