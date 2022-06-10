О нас

Grupo Nueva Vida

Grupo Nueva Vida

,

Julio Miguel

Альбом  ·  2022

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 123

#Латинская
Grupo Nueva Vida

Артист

Grupo Nueva Vida

Релиз Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 123

#

Название

Альбом

1

Трек Te Adoraré a Ti Señor

Te Adoraré a Ti Señor

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 123

3:13

2

Трек Desde el Levantar el Sol

Desde el Levantar el Sol

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 123

2:09

3

Трек Loor a Ti Mi Dios

Loor a Ti Mi Dios

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 123

3:00

4

Трек Visión de Gloria

Visión de Gloria

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 123

3:06

5

Трек Cristo Esta Buscando Obreros

Cristo Esta Buscando Obreros

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 123

3:10

6

Трек Alistaste Amigo

Alistaste Amigo

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 123

3:28

7

Трек Gloria a Dios (En Vivo)

Gloria a Dios (En Vivo)

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 123

6:00

8

Трек Señor, Tu Nombre Es Grande

Señor, Tu Nombre Es Grande

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 123

5:45

9

Трек Te Adoro

Te Adoro

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 123

6:49

10

Трек Venid Adoremos

Venid Adoremos

Julio Miguel

,

Grupo Nueva Vida

Alabanzas de Adoración Jesús Misericordia, Vol. 123

3:42

Информация о правообладателе: Fe Catolica Records
