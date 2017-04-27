Информация о правообладателе: Leif Bessa
Альбом · 2017
Meu Lugar
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Другие альбомы артиста
Tempo de Orar - Devocional 22025 · Сингл · Leif Bessa
Tempo de Adorar - Devocional 12025 · Сингл · Leif Bessa
Ele e Nóiz2023 · Сингл · Leif Bessa
Marcas2023 · Сингл · Leif Bessa
Na Paz2023 · Сингл · Leif Bessa
Manhã2023 · Сингл · Leif Bessa
Palavra e Canção2023 · Сингл · Leif Bessa
VOLTAR - LOUVAR - AVANÇAR2022 · Альбом · Leif Bessa
Presença2022 · Сингл · Leif Bessa
Sacrifício2022 · Сингл · Leif Bessa
Perfeita Visão2022 · Сингл · Leif Bessa
Família2022 · Сингл · Leif Bessa
Imparável2022 · Сингл · Leif Bessa
Alvo2022 · Сингл · Leif Bessa
Depois do Vale2022 · Сингл · Leif Bessa
Depois do Vale (Acústico)2022 · Сингл · Leif Bessa
Agora2022 · Сингл · Leif Bessa
Agora (Acústico)2022 · Сингл · Leif Bessa
Imparável2021 · Альбом · Leif Bessa
