Bete Nascimento

Bete Nascimento

Альбом  ·  2021

São João

#Латинская
Bete Nascimento

Артист

Bete Nascimento

Релиз São João

#

Название

Альбом

1

Трек Festa do Interior (Cover)

Festa do Interior (Cover)

Bete Nascimento

São João

3:27

2

Трек Rede na Varanda (Cover)

Rede na Varanda (Cover)

Bete Nascimento

São João

2:43

3

Трек Explode Coração (Cover)

Explode Coração (Cover)

Bete Nascimento

São João

3:40

4

Трек Olhinhos de Fogueira (Cover)

Olhinhos de Fogueira (Cover)

Bete Nascimento

São João

3:38

5

Трек Leito da Saudade (Cover)

Leito da Saudade (Cover)

Bete Nascimento

São João

2:51

6

Трек Olha pro Céu (Cover)

Olha pro Céu (Cover)

Bete Nascimento

São João

2:38

7

Трек Vamos pra Fogueira (Cover)

Vamos pra Fogueira (Cover)

Bete Nascimento

São João

3:08

8

Трек Trem do Forró (Cover)

Trem do Forró (Cover)

Bete Nascimento

São João

3:02

9

Трек Frevo Mulher (Cover)

Frevo Mulher (Cover)

Bete Nascimento

São João

3:28

10

Трек O Peste (Cover)

O Peste (Cover)

Bete Nascimento

São João

2:55

11

Трек Só o Filé (Cover)

Só o Filé (Cover)

Bete Nascimento

São João

3:20

12

Трек Vou Te Matar de Cheiro (Cover)

Vou Te Matar de Cheiro (Cover)

Bete Nascimento

São João

3:05

13

Трек São João na Roça (Cover)

São João na Roça (Cover)

Bete Nascimento

São João

2:54

14

Трек Passeando pelo Sertão (Cover)

Passeando pelo Sertão (Cover)

Bete Nascimento

São João

2:46

15

Трек Gemedeira (Cover)

Gemedeira (Cover)

Bete Nascimento

São João

3:31

Информация о правообладателе: Bete Nascimento
Волна по релизу


