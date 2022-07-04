Информация о правообладателе: BRENINHO LUTADOR
Альбом · 2022
Piseiro Apaixonado
Другие альбомы артиста
Rave do Vaqueiro2024 · Альбом · BRENINHO LUTADOR
Solteiro Sem Amor2024 · Альбом · BRENINHO LUTADOR
Amor Bipolar2024 · Альбом · BRENINHO LUTADOR
Tom de Amar2024 · Альбом · BRENINHO LUTADOR
Doeu2023 · Сингл · BRENINHO LUTADOR
Eu Sou Diferente2023 · Альбом · BRENINHO LUTADOR
Vaqueiro Pegador2023 · Альбом · BRENINHO LUTADOR
Vontade de Amar2023 · Сингл · BRENINHO LUTADOR
Beijo Cego2023 · Сингл · BRENINHO LUTADOR
G4L4Do2023 · Сингл · BRENINHO LUTADOR
Página Virada2023 · Альбом · BRENINHO LUTADOR
Se Liga2023 · Альбом · BRENINHO LUTADOR
Diferente & Apaixonado2023 · Сингл · BRENINHO LUTADOR
Forrozão Pegado2022 · Сингл · BRENINHO LUTADOR
Arrocha Diferente & Apaixonado2022 · Сингл · BRENINHO LUTADOR
A Pegada É Diferente2022 · Сингл · BRENINHO LUTADOR
A Pegada É Diferente2022 · Альбом · BRENINHO LUTADOR
Te Superei2022 · Сингл · BRENINHO LUTADOR
Zero Porcento2022 · Сингл · BRENINHO LUTADOR
Piseiro Apaixonado2022 · Альбом · BRENINHO LUTADOR