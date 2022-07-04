О нас

BRENINHO LUTADOR

BRENINHO LUTADOR

Альбом  ·  2022

Piseiro Apaixonado

BRENINHO LUTADOR

Артист

BRENINHO LUTADOR

Релиз Piseiro Apaixonado

#

Название

Альбом

1

Трек Upgrade de Amor

Upgrade de Amor

BRENINHO LUTADOR

Piseiro Apaixonado

2:07

2

Трек Miau, Miau

Miau, Miau

BRENINHO LUTADOR

Piseiro Apaixonado

2:57

3

Трек Galega

Galega

BRENINHO LUTADOR

Piseiro Apaixonado

2:13

4

Трек É Gostoso Te Amar

É Gostoso Te Amar

BRENINHO LUTADOR

Piseiro Apaixonado

3:33

5

Трек Minha Prioridade

Minha Prioridade

BRENINHO LUTADOR

Piseiro Apaixonado

2:30

6

Трек Amor ou Ilusão

Amor ou Ilusão

BRENINHO LUTADOR

Piseiro Apaixonado

2:29

7

Трек Devo Tudo a Você

Devo Tudo a Você

BRENINHO LUTADOR

Piseiro Apaixonado

2:58

8

Трек Caso Encerrado

Caso Encerrado

BRENINHO LUTADOR

Piseiro Apaixonado

3:09

9

Трек Te Peço Perdão

Te Peço Perdão

BRENINHO LUTADOR

Piseiro Apaixonado

2:38

10

Трек Ingratidão

Ingratidão

BRENINHO LUTADOR

Piseiro Apaixonado

3:12

11

Трек Não Te Quero Mais

Não Te Quero Mais

BRENINHO LUTADOR

Piseiro Apaixonado

3:31

12

Трек Mudei o Meu Status

Mudei o Meu Status

BRENINHO LUTADOR

Piseiro Apaixonado

2:01

13

Трек Coração Bloqueado

Coração Bloqueado

BRENINHO LUTADOR

Piseiro Apaixonado

2:12

14

Трек A Loira e a Morena

A Loira e a Morena

BRENINHO LUTADOR

Piseiro Apaixonado

2:14

15

Трек Nega

Nega

BRENINHO LUTADOR

Piseiro Apaixonado

3:20

16

Трек Vida de Patrão

Vida de Patrão

BRENINHO LUTADOR

Piseiro Apaixonado

2:57

Информация о правообладателе: BRENINHO LUTADOR
Волна по релизу


