Информация о правообладателе: shiso
Альбом · 2022
Notas de um Coração Amado
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Sair do Lugar2025 · Сингл · Shiso
Sem a Sua Presença2025 · Сингл · Shiso
Momentos Difíceis2025 · Сингл · Shiso
Irrisório2025 · Сингл · Shiso
Rio De Águas Vivas2025 · Сингл · Shiso
O Evangelho da Meia Noite2025 · Сингл · Shiso
Não Me Deixará2025 · Сингл · Gui Hazel
Gravity Falls2025 · Сингл · Shiso
O Apocalipse É Real2025 · Сингл · Shiso
Igual2024 · Сингл · Trindade Records
Gratidão2023 · Сингл · Love Funk
Maldade2023 · Сингл · Shiso
Planos2023 · Сингл · Shiso
Gratidão2023 · Сингл · Trindade Records
Mundo Fake2023 · Сингл · Shiso
Sombra2023 · Сингл · Shiso
Aba Pai2023 · Сингл · Shiso
Se Eu Te Dissesse2023 · Сингл · Love Funk
Fogo2023 · Сингл · 2metro
Fatos & Fatos2023 · Сингл · Trindade Records