О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: shiso
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Sair do Lugar
Sair do Lugar2025 · Сингл · Shiso
Релиз Sem a Sua Presença
Sem a Sua Presença2025 · Сингл · Shiso
Релиз Momentos Difíceis
Momentos Difíceis2025 · Сингл · Shiso
Релиз Irrisório
Irrisório2025 · Сингл · Shiso
Релиз Rio De Águas Vivas
Rio De Águas Vivas2025 · Сингл · Shiso
Релиз O Evangelho da Meia Noite
O Evangelho da Meia Noite2025 · Сингл · Shiso
Релиз Não Me Deixará
Não Me Deixará2025 · Сингл · Gui Hazel
Релиз Gravity Falls
Gravity Falls2025 · Сингл · Shiso
Релиз O Apocalipse É Real
O Apocalipse É Real2025 · Сингл · Shiso
Релиз Igual
Igual2024 · Сингл · Trindade Records
Релиз Gratidão
Gratidão2023 · Сингл · Love Funk
Релиз Maldade
Maldade2023 · Сингл · Shiso
Релиз Planos
Planos2023 · Сингл · Shiso
Релиз Gratidão
Gratidão2023 · Сингл · Trindade Records
Релиз Mundo Fake
Mundo Fake2023 · Сингл · Shiso
Релиз Sombra
Sombra2023 · Сингл · Shiso
Релиз Aba Pai
Aba Pai2023 · Сингл · Shiso
Релиз Se Eu Te Dissesse
Se Eu Te Dissesse2023 · Сингл · Love Funk
Релиз Fogo
Fogo2023 · Сингл · 2metro
Релиз Fatos & Fatos
Fatos & Fatos2023 · Сингл · Trindade Records

Похожие артисты

Shiso
Артист

Shiso

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож