Информация о правообладателе: Hernán Restrepo
Сингл · 2022
Por Una Traición
Te Tire al Olvido2025 · Сингл · Hernán Restrepo
El Soñador de Su Tierra2024 · Сингл · Hernán Restrepo
Eres Rebelde2024 · Сингл · Hernán Restrepo
Lamento de un Campesino2024 · Сингл · Hernán Restrepo
Felicitaciones Hija2024 · Сингл · Guadis Carrasco
La Misma Canción2024 · Сингл · Hernán Restrepo
No Me Escribas Mas2023 · Сингл · Hernán Restrepo
Por Esa Muchachita2023 · Сингл · Hernán Restrepo
Vete Vete Ya2023 · Сингл · Hernán Restrepo
Enamorada2023 · Сингл · Hernán Restrepo
Patrimonio de la Humanidad2023 · Сингл · Hernán Restrepo
Martirio2023 · Сингл · Hernán Restrepo
Al Ritmo de las Piloneras2022 · Альбом · Hernán Restrepo
La Octava Maravilla2022 · Альбом · Hernán Restrepo