Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
DoisJ

DoisJ

Альбом  ·  2022

Não Me Agradeça Ainda

Контент 18+

#Рэп
DoisJ

Артист

DoisJ

Релиз Não Me Agradeça Ainda

#

Название

Альбом

1

Трек Altar Particular (Intro)

Altar Particular (Intro)

DoisJ

Não Me Agradeça Ainda

0:58

2

Трек Missing You

Missing You

DoisJ

Não Me Agradeça Ainda

2:34

3

Трек Marquezine

Marquezine

DoisJ

,

Mc Teto

Não Me Agradeça Ainda

3:22

4

Трек Dias na Zona Oeste

Dias na Zona Oeste

DoisJ

Não Me Agradeça Ainda

5:49

5

Трек Faço Questão

Faço Questão

DoisJ

,

Luan Azevedo

,

Chocolate DaProvi

Não Me Agradeça Ainda

3:33

6

Трек Arabella Confissões (Interlúdio)

Arabella Confissões (Interlúdio)

DoisJ

Não Me Agradeça Ainda

1:54

7

Трек Nessa Track

Nessa Track

DoisJ

,

Barroz

,

Jovii

Não Me Agradeça Ainda

2:43

8

Трек Modo Avião

Modo Avião

DoisJ

,

Arabella

Não Me Agradeça Ainda

3:24

9

Трек Não Me Ligue Mais

Não Me Ligue Mais

DoisJ

Não Me Agradeça Ainda

2:51

10

Трек Copo

Copo

DoisJ

Não Me Agradeça Ainda

3:09

11

Трек E Se Eu Estivesse Aí, July ?

E Se Eu Estivesse Aí, July ?

DoisJ

,

Flopez

Não Me Agradeça Ainda

2:05

12

Трек Garotas Amam o The Weeknd

Garotas Amam o The Weeknd

DoisJ

Não Me Agradeça Ainda

3:19

13

Трек Número 5

Número 5

DoisJ

,

Drehmer

Não Me Agradeça Ainda

3:00

14

Трек Contage

Contage

DoisJ

Não Me Agradeça Ainda

3:14

15

Трек Eu Quero Isso pra Você (Faixa Bônus)

Eu Quero Isso pra Você (Faixa Bônus)

DoisJ

Não Me Agradeça Ainda

2:57

Информация о правообладателе: DoisJ
