Yenifer Mora

Yenifer Mora

Альбом  ·  2016

Conseguí mi Barrigón

#Латинская
Yenifer Mora

Артист

Yenifer Mora

Релиз Conseguí mi Barrigón

#

Название

Альбом

1

Трек Canalla

Canalla

Yenifer Mora

Conseguí mi Barrigón

4:00

2

Трек Con Flojo no Quiero Nada

Con Flojo no Quiero Nada

Yenifer Mora

Conseguí mi Barrigón

3:26

3

Трек Conseguí mi Barrigón

Conseguí mi Barrigón

Yenifer Mora

Conseguí mi Barrigón

4:39

4

Трек Cuidado con las Cachifas

Cuidado con las Cachifas

Yenifer Mora

Conseguí mi Barrigón

3:37

5

Трек Decidí Volar la Cerca

Decidí Volar la Cerca

Yenifer Mora

Conseguí mi Barrigón

4:36

6

Трек Lo que no Sirve se Bota

Lo que no Sirve se Bota

Yenifer Mora

Conseguí mi Barrigón

3:46

7

Трек Notas Morrocoyeras

Notas Morrocoyeras

Yenifer Mora

Conseguí mi Barrigón

3:55

8

Трек Para ti mi Coleador

Para ti mi Coleador

Yenifer Mora

Conseguí mi Barrigón

4:19

9

Трек Perdió su Oportunidad

Perdió su Oportunidad

Yenifer Mora

Conseguí mi Barrigón

3:42

10

Трек Usted mas Nunca Regresa

Usted mas Nunca Regresa

Yenifer Mora

Conseguí mi Barrigón

3:23

11

Трек O Corres o te Encaramas

O Corres o te Encaramas

Yenifer Mora

Conseguí mi Barrigón

3:37

12

Трек Con la Manea Cortiquitica

Con la Manea Cortiquitica

Yenifer Mora

Conseguí mi Barrigón

3:23

Информация о правообладателе: SE Music
Волна по релизу
