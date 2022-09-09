О нас

Mohammadreza Alimardani

Mohammadreza Alimardani

Сингл  ·  2022

DirinDirin - 61

#Другое
Mohammadreza Alimardani

Артист

Mohammadreza Alimardani

Релиз DirinDirin - 61

#

Название

Альбом

1

Трек انیمیشن بی انیمیشن

انیمیشن بی انیمیشن

Mohammadreza Alimardani

DirinDirin - 61

1:15

2

Трек با این سن و سال

با این سن و سال

Mohammadreza Alimardani

DirinDirin - 61

1:14

3

Трек پرده هشتصد ساله

پرده هشتصد ساله

Mohammadreza Alimardani

DirinDirin - 61

1:15

4

Трек در عجب ماندگی

در عجب ماندگی

Mohammadreza Alimardani

DirinDirin - 61

1:15

5

Трек ظلم بر او رفته ترین

ظلم بر او رفته ترین

Mohammadreza Alimardani

DirinDirin - 61

1:23

6

Трек فقایر

فقایر

Mohammadreza Alimardani

DirinDirin - 61

1:14

7

Трек گله مشکونج

گله مشکونج

Mohammadreza Alimardani

DirinDirin - 61

1:14

8

Трек مغز

مغز

Mohammadreza Alimardani

DirinDirin - 61

1:14

9

Трек مهاجرت

مهاجرت

Mohammadreza Alimardani

DirinDirin - 61

1:16

10

Трек وی گردی (اهواز- شوش)

وی گردی (اهواز- شوش)

Mohammadreza Alimardani

DirinDirin - 61

1:15

Информация о правообладателе: Metaverse
