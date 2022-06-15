Информация о правообладателе: Yilmazoğlu Müzik
Сингл · 2022
Leb Değmez
Sultan Süleymana Bak2025 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Leylayı Yakacağım2025 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Narine Ağıt-Ana Katilimi Söyle2025 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Sen Yorgunsun2024 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Kan Ağlıyor Bizim Dağlar2024 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Yollarını Keseceğim2024 · Сингл · Ümit Coşkuni
Neler Var2024 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Emekliye Müjde2024 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Yol Karanlık2024 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Güzel2024 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Biri Evli Biri Duldur Bunların2023 · Сингл · Orhan Üstündağ
Ozan Olmalı2023 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Sakın Sözlerime Darılmayasın2023 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Yoluma Bakanımda Var2023 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Yaradanın Yazdığı Fermana Bak2023 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Haber Ver2023 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Belini Kırmaya Geldim2023 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Köhne Havalarımız2023 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Sevgi Var2023 · Сингл · Yener Yılmazoğlu
Aşığın Sazında Tel Öğretmendir2023 · Сингл · Yener Yılmazoğlu