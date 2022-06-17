Информация о правообладателе: Cruz Real Records
Сингл · 2022
Obrigado Mãe Obrigado Pai
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Другие альбомы артиста
Eu Sei Que Vou Chegar2024 · Сингл · Mc tedyy lf
Tem Que Ir pra Luta2023 · Сингл · Mc tedyy lf
Poucos Conhecem2023 · Сингл · Mc tedyy lf
Deixa Vt Vim na Bota2023 · Сингл · Mc Felipe mdx
Na Goma Hoje Tem Revoada2023 · Сингл · _Nicky76
Desacreditado2023 · Сингл · DsPacheco
Me Abençoa Senhor2022 · Сингл · DsPacheco
Essa Vida É Foda2022 · Сингл · _Nicky76
E Deus Q Me Guia2022 · Сингл · Mc tedyy lf
Obrigado Mãe Obrigado Pai2022 · Сингл · Mc tedyy lf