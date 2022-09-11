О нас

Christian Velázquez

Christian Velázquez

Сингл  ·  2022

Ladrona (feat. Bernabé)

#Хип-хоп
Christian Velázquez

Артист

Christian Velázquez

Релиз Ladrona (feat. Bernabé)

#

Название

Альбом

1

Трек Ladrona (feat. Bernabé)

Ladrona (feat. Bernabé)

Christian Velázquez

Ladrona (feat. Bernabé)

2:37

Информация о правообладателе: Christian Velázquez
Другие альбомы артиста

Релиз Juro (feat. Cros.s)
Juro (feat. Cros.s)2024 · Сингл · Christian Velázquez
Релиз Puras Buenas Vibes Y Otras Cosas Más...
Puras Buenas Vibes Y Otras Cosas Más...2024 · Альбом · Christian Velázquez
Релиз A La Mierda Quien No Sepa Amar Ep :)
A La Mierda Quien No Sepa Amar Ep :)2023 · Альбом · Christian Velázquez
Релиз Una Última Vez
Una Última Vez2022 · Сингл · Christian Velázquez
Релиз Ladrona (feat. Bernabé)
Ladrona (feat. Bernabé)2022 · Сингл · Christian Velázquez
Релиз Why?
Why?2022 · Сингл · Christian Velázquez

Похожие артисты

Christian Velázquez
Артист

Christian Velázquez

