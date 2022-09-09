О нас

Информация о правообладателе: EMC Production
Волна по релизу

Другие альбомы артиста

Релиз Jamalo Malang
Jamalo Malang2023 · Сингл · Naghma Mangal
Релиз Mawel Wy Ta Wel Jar
Mawel Wy Ta Wel Jar2023 · Альбом · Naghma Mangal
Релиз Da Khog Ashna Wada
Da Khog Ashna Wada2023 · Альбом · Naghma Mangal
Релиз Ta Che Gurgure Tolawala Tapay
Ta Che Gurgure Tolawala Tapay2023 · Сингл · Naghma Mangal
Релиз Gulalai Misray
Gulalai Misray2023 · Сингл · Naghma Mangal
Релиз Baran Baran
Baran Baran2023 · Сингл · Naghma Mangal
Релиз Parsi Program
Parsi Program2023 · Сингл · Naghma Mangal
Релиз Jora Tapay
Jora Tapay2023 · Сингл · Naghma Mangal
Релиз Wa De Swam Mahbobe
Wa De Swam Mahbobe2023 · Сингл · Naghma Mangal
Релиз Malang Walar Dai Pa Darwaza
Malang Walar Dai Pa Darwaza2023 · Сингл · Naghma Mangal
Релиз Yare Sabzena Ye Maan
Yare Sabzena Ye Maan2023 · Сингл · Naghma Mangal
Релиз Naghma Khayali
Naghma Khayali2023 · Альбом · Naghma Mangal
Релиз Jazbati Program
Jazbati Program2022 · Альбом · Naghma Mangal
Релиз Mena Ba Kawo
Mena Ba Kawo2022 · Альбом · Naghma Mangal
Релиз Da Enzar Gul
Da Enzar Gul2022 · Альбом · Naghma Mangal
Релиз Manzal Program
Manzal Program2022 · Альбом · Naghma Mangal
Релиз Na Darzam Na Ba Raze
Na Darzam Na Ba Raze2022 · Альбом · Naghma Mangal
Релиз Khair Da Yara Zid Makawa
Khair Da Yara Zid Makawa2022 · Сингл · Naghma Mangal
Релиз Narai Narai Baran
Narai Narai Baran2022 · Альбом · Naghma Mangal
Релиз Babolala Program
Babolala Program2022 · Сингл · Naghma Mangal

Naghma Mangal
