Jhones e Alda

Jhones e Alda

Сингл  ·  2022

Santo É o Senhor

#Инструментальная
Jhones e Alda

Артист

Jhones e Alda

Релиз Santo É o Senhor

#

Название

Альбом

1

Трек Santo É o Senhor (Playback)

Santo É o Senhor (Playback)

Jhones e Alda

Santo É o Senhor

4:28

Информация о правообладателе: É Gospel Digital
Другие альбомы артиста

Релиз Quem Esta Contigo
Quem Esta Contigo2025 · Сингл · Jhones e Alda
Релиз Soldado Lutador
Soldado Lutador2024 · Сингл · Jhones e Alda
Релиз Eu Te Busco Oh Deus
Eu Te Busco Oh Deus2024 · Сингл · Jhones e Alda
Релиз Mestre no Comando
Mestre no Comando2024 · Сингл · Jhones e Alda
Релиз Entao Canta
Entao Canta2024 · Сингл · Jhones e Alda
Релиз Jesus Procura a Ovelha
Jesus Procura a Ovelha2024 · Сингл · Jhones e Alda
Релиз Quem e Como Tu Senhor
Quem e Como Tu Senhor2024 · Сингл · Jhones e Alda
Релиз Valeu a Pena
Valeu a Pena2024 · Сингл · Jhones e Alda
Релиз Então Canta
Então Canta2024 · Сингл · Jhones e Alda
Релиз Dia de Vitoria
Dia de Vitoria2024 · Сингл · Jhones e Alda
Релиз Quem É Como Tú Senhor
Quem É Como Tú Senhor2024 · Сингл · Jhones e Alda
Релиз Ausência
Ausência2024 · Сингл · Jhones e Alda
Релиз Grande Vitoria
Grande Vitoria2024 · Сингл · Jhones e Alda
Релиз O Crente e a Palmeira
O Crente e a Palmeira2024 · Сингл · Jhones e Alda

Jhones e Alda
Артист

Jhones e Alda

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож