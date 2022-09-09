О нас

Wajahat Wafa

,

Ulfat Jan

Сингл  ·  2022

Kawam Derta Swaloona

#Поп
Артист

Релиз Kawam Derta Swaloona

#

Название

Альбом

1

Трек Kawam Derta Swaloona

Kawam Derta Swaloona

Ulfat Jan

,

Wajahat Wafa

Kawam Derta Swaloona

11:16

Информация о правообладателе: Abdullah Mobile Loralai
Релиз You Raqeeb De Jawab
You Raqeeb De Jawab2024 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Sta Da Mru Stargu Kata Dey
Sta Da Mru Stargu Kata Dey2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Sta Da Mro Stargo Kath Di
Sta Da Mro Stargo Kath Di2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Na Yam Za Bawafa Za Yam Tanha
Na Yam Za Bawafa Za Yam Tanha2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Yare Me Nasta Ashna
Yare Me Nasta Ashna2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Che Dar goram Khara begam
Che Dar goram Khara begam2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Shundey DeY Takeysra
Shundey DeY Takeysra2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Kada Zai kada zai
Kada Zai kada zai2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Th Ho Zma Zargo Ye
Th Ho Zma Zargo Ye2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Nawey Payaar Dey Nawey Menaa
Nawey Payaar Dey Nawey Menaa2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Sa Shishta ta ma jora zan
Sa Shishta ta ma jora zan2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Bawafaey Ra Sara Ma Kra
Bawafaey Ra Sara Ma Kra2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Lasuna Ture Ka Pa Dua Dey
Lasuna Ture Ka Pa Dua Dey2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Tusi Jalki Khkali Na
Tusi Jalki Khkali Na2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Plar de Poige Che
Plar de Poige Che2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Os Shwe Marawar Kana
Os Shwe Marawar Kana2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Che Da Sta Pa Muhabat Ke
Che Da Sta Pa Muhabat Ke2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Chrta Ye Chrta Ye
Chrta Ye Chrta Ye2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Sta Nazoona woram Nazaka
Sta Nazoona woram Nazaka2023 · Сингл · Wajahat Wafa
Релиз Da Meena Pa Paiso Sho
Da Meena Pa Paiso Sho2022 · Сингл · Aqib Ayaz

