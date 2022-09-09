О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Батискаф

Батискаф

Сингл  ·  2022

Кислород

#Альтернативный рок
Батискаф

Артист

Батискаф

Релиз Кислород

#

Название

Альбом

1

Трек Кислород

Кислород

Батискаф

Кислород

3:07

Информация о правообладателе: КУРАЖЪ
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Танцы на крыше
Танцы на крыше2024 · Сингл · Батискаф
Релиз Плутон
Плутон2024 · Сингл · Батискаф
Релиз Братья пилоты
Братья пилоты2024 · Сингл · Батискаф
Релиз Mr. Oversize
Mr. Oversize2024 · Сингл · Батискаф
Релиз Валентина
Валентина2024 · Сингл · Anna The Rain
Релиз Всё по уму
Всё по уму2024 · Сингл · Батискаф
Релиз 434 Hz
434 Hz2024 · Альбом · Батискаф
Релиз Защищайтесь, cударь!
Защищайтесь, cударь!2024 · Сингл · Батискаф
Релиз Психи
Психи2023 · Сингл · Батискаф
Релиз Психи
Психи2023 · Сингл · Батискаф
Релиз Кислород
Кислород2022 · Сингл · Батискаф
Релиз Загоны
Загоны2022 · Альбом · Батискаф
Релиз Я танцевал
Я танцевал2022 · Альбом · Батискаф

Похожие артисты

Батискаф
Артист

Батискаф

ЗимойБезШапки
Артист

ЗимойБезШапки

baadee
Артист

baadee

Rock
Артист

Rock

Остановка
Артист

Остановка

Hard-Fi
Артист

Hard-Fi

Lazar
Артист

Lazar

LEGION OF STEEL WARRIORS
Артист

LEGION OF STEEL WARRIORS

нейротреш
Артист

нейротреш

Cotton Buds
Артист

Cotton Buds

Даймонк
Артист

Даймонк

наш последний закат
Артист

наш последний закат

нефофобия
Артист

нефофобия