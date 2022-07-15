О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

TrizO

TrizO

,

BADDA GENERAL

Сингл  ·  2022

Gyal Dem Sugar Daddy

#Дэнсхолл
TrizO

Артист

TrizO

Релиз Gyal Dem Sugar Daddy

#

Название

Альбом

1

Трек Gyal Dem Sugar Daddy

Gyal Dem Sugar Daddy

BADDA GENERAL

,

TrizO

Gyal Dem Sugar Daddy

2:53

Информация о правообладателе: Konsequence Muzik / Konsequence StudioJa
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Top Form Riddim
Top Form Riddim2025 · Сингл · TrizO
Релиз Top Form
Top Form2025 · Сингл · kool Crush
Релиз Point It
Point It2025 · Сингл · MAX MADDOX
Релиз Cash App
Cash App2025 · Сингл · Alata Rymz
Релиз Trickster Riddim
Trickster Riddim2025 · Сингл · TrizO
Релиз Tongue
Tongue2025 · Сингл · Paypa
Релиз B Word
B Word2025 · Сингл · Brandon
Релиз Carnival Mood
Carnival Mood2025 · Сингл · Bryka
Релиз Confessions
Confessions2025 · Сингл · n'dalla
Релиз Riff Raff Riddim
Riff Raff Riddim2025 · Сингл · TrizO
Релиз Fully Guzu
Fully Guzu2025 · Сингл · Knockiss
Релиз Dark Days
Dark Days2025 · Сингл · papa million
Релиз No Lost
No Lost2025 · Сингл · Bungbang
Релиз Ginnal
Ginnal2025 · Сингл · CEGIE
Релиз Cheat
Cheat2025 · Сингл · Paypa Don
Релиз Brinks Truck
Brinks Truck2025 · Сингл · Blizzi Italian
Релиз Golden Hole
Golden Hole2025 · Сингл · Tuttythree
Релиз Criminal Tone
Criminal Tone2025 · Сингл · G loc
Релиз Mommy Prayer
Mommy Prayer2025 · Сингл · Jimmi 3zSide
Релиз Chip Chap
Chip Chap2025 · Сингл · Bungbang

Похожие артисты

TrizO
Артист

TrizO

Kudree
Артист

Kudree

SEKSITAKE
Артист

SEKSITAKE

BULVARDS
Артист

BULVARDS

Node
Артист

Node

Karol Conka
Артист

Karol Conka

Райчу
Артист

Райчу

Estilo
Артист

Estilo

Крайнеплохо
Артист

Крайнеплохо

Lino Golden
Артист

Lino Golden

GAWVI
Артист

GAWVI

Tay
Артист

Tay

thasup
Артист

thasup