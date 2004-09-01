О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Nisə Qasımova

Nisə Qasımova

Альбом  ·  2004

Ömrümdəm Gedən İllər

#Поп

1 лайк

Nisə Qasımova

Артист

Nisə Qasımova

Релиз Ömrümdəm Gedən İllər

#

Название

Альбом

1

Трек Ömrümdəm Gedən İllər

Ömrümdəm Gedən İllər

Nisə Qasımova

Ömrümdəm Gedən İllər

4:32

2

Трек İki Dost

İki Dost

Nisə Qasımova

Ömrümdəm Gedən İllər

4:34

3

Трек Tələsmə, Ürəyim

Tələsmə, Ürəyim

Nisə Qasımova

Ömrümdəm Gedən İllər

4:48

4

Трек Ürəyini Oxuyaram

Ürəyini Oxuyaram

Nisə Qasımova

Ömrümdəm Gedən İllər

4:55

5

Трек Qəşəngdir

Qəşəngdir

Nisə Qasımova

Ömrümdəm Gedən İllər

5:51

6

Трек Darıxmışam Sənin Üçün

Darıxmışam Sənin Üçün

Nisə Qasımova

Ömrümdəm Gedən İllər

5:16

7

Трек Anam Dəniz

Anam Dəniz

Nisə Qasımova

Ömrümdəm Gedən İllər

6:52

8

Трек Mənim Nəğməm

Mənim Nəğməm

Nisə Qasımova

Ömrümdəm Gedən İllər

3:50

9

Трек Nazlı Yarım

Nazlı Yarım

Nisə Qasımova

Ömrümdəm Gedən İllər

3:46

10

Трек Ana Torpaq

Ana Torpaq

Nisə Qasımova

Ömrümdəm Gedən İllər

4:55

11

Трек Məhəbbət Yaşadar Məni

Məhəbbət Yaşadar Məni

Nisə Qasımova

Ömrümdəm Gedən İllər

5:32

Информация о правообладателе: mikpro
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Bu Şəhərdə / В Этом Городе
Bu Şəhərdə / В Этом Городе2024 · Сингл · Abbas Bağırov
Релиз Dünya Gözəllərim
Dünya Gözəllərim2022 · Сингл · Nisə Qasımova
Релиз İkinci Bahar
İkinci Bahar2006 · Альбом · Nisə Qasımova
Релиз Ömrümdəm Gedən İllər
Ömrümdəm Gedən İllər2004 · Альбом · Nisə Qasımova
Релиз Sevgim Ölüncə Qalar
Sevgim Ölüncə Qalar2002 · Альбом · Nisə Qasımova
Релиз Yalandı Dünya
Yalandı Dünya2001 · Альбом · Nisə Qasımova
Релиз Qayıtdım
Qayıtdım2001 · Альбом · Nisə Qasımova

Похожие альбомы

Релиз Isteyirem
Isteyirem2010 · Сингл · Konul Kerimova, Cabbar Musayev
Релиз როგორ მომენატრე
როგორ მომენატრე2023 · Сингл · Khetsuriani
Релиз Bombadı Bomba
Bombadı Bomba2025 · Сингл · Ruslan Göyçaylı
Релиз Rövşen Lenkeranski Xatiresine
Rövşen Lenkeranski Xatiresine2025 · Сингл · Kenan Akberov
Релиз Qazaxdanam Mən
Qazaxdanam Mən2013 · Сингл · Aşıq Zülfiyyə
Релиз Asta-Asta
Asta-Asta2020 · Сингл · Faiq Ağayev
Релиз Oyun Havaları
Oyun Havaları2025 · Сингл · Ahmet Aslan
Релиз Мне нравится когда ты злишься
Мне нравится когда ты злишься2024 · Сингл · Lain Blossom
Релиз Розы белые
Розы белые2025 · Сингл · Тамара Персаева
Релиз Mənim Azərbaycanım
Mənim Azərbaycanım2013 · Альбом · Təyyar Bayramov
Релиз Yalan Dünya
Yalan Dünya2025 · Сингл · Fuad Agcabedili
Релиз İlk Eşqim
İlk Eşqim2025 · Альбом · İsrail Memmedov

Похожие артисты

Nisə Qasımova
Артист

Nisə Qasımova

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож