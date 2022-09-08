О нас

Информация о правообладателе: Zk Production
Волна по релизу


Релиз Pa Tolo Khkulo Ke Khayesta Janan Me De
Pa Tolo Khkulo Ke Khayesta Janan Me De2023 · Сингл · waqif malang
Релиз Za Che Dunya Ta Starge Warawom
Za Che Dunya Ta Starge Warawom2023 · Сингл · waqif malang
Релиз Sta Da Lewanay Meni Asar De Tapay
Sta Da Lewanay Meni Asar De Tapay2023 · Сингл · waqif malang
Релиз Sawal Jawab Tappey
Sawal Jawab Tappey2023 · Сингл · waqif malang
Релиз Lare Sha Biltona Tappey
Lare Sha Biltona Tappey2023 · Сингл · waqif malang
Релиз Shpe La Ba Raze
Shpe La Ba Raze2023 · Сингл · waqif malang
Релиз Da Matlabi Yaran Ba sa Karham
Da Matlabi Yaran Ba sa Karham2023 · Сингл · waqif malang
Релиз Mor Da Benanga Zindagay Shom Tapay
Mor Da Benanga Zindagay Shom Tapay2023 · Сингл · waqif malang
Релиз Atam Boom
Atam Boom2023 · Альбом · waqif malang
Релиз Zai Okhko Pi JArga Shay
Zai Okhko Pi JArga Shay2023 · Альбом · waqif malang
Релиз Ka Ghareba Zama Na Wa Mesre
Ka Ghareba Zama Na Wa Mesre2023 · Сингл · waqif malang
Релиз Dade Khabare Jawab Raka Mesre
Dade Khabare Jawab Raka Mesre2023 · Сингл · waqif malang
Релиз Matlabi Dostan Tapey
Matlabi Dostan Tapey2023 · Сингл · waqif malang
Релиз Zrah Me Kre Dardona
Zrah Me Kre Dardona2023 · Сингл · waqif malang
Релиз Laka Da Gul Bame Satale Mesre
Laka Da Gul Bame Satale Mesre2023 · Сингл · waqif malang
Релиз Da Afghani Makhona Da Pekhwara Makhona
Da Afghani Makhona Da Pekhwara Makhona2023 · Сингл · waqif malang
Релиз Rasha Nazawale Wah Lailo
Rasha Nazawale Wah Lailo2023 · Сингл · waqif malang
Релиз Ghamjane Tapey
Ghamjane Tapey2023 · Сингл · waqif malang
Релиз Muhabat Pa Zarrgi
Muhabat Pa Zarrgi2023 · Сингл · waqif malang
Релиз Da Stargo Khob Me Janan Worai
Da Stargo Khob Me Janan Worai2023 · Альбом · Shahanshah Bacha

waqif malang
Артист

waqif malang

Aslam Sabri
Артист

Aslam Sabri

Sanchita Morajkar
Артист

Sanchita Morajkar

Gulzar Alam
Артист

Gulzar Alam

Arman Jani
Артист

Arman Jani

Aslam Jani
Артист

Aslam Jani

Almas Khan Khalil
Артист

Almas Khan Khalil

Yaseen Khan
Артист

Yaseen Khan

Shafiq Uz Zaman Taji
Артист

Shafiq Uz Zaman Taji

Bundu
Артист

Bundu

Bheeke Khan Langa
Артист

Bheeke Khan Langa

Asim Baloch
Артист

Asim Baloch

Bhike Khan
Артист

Bhike Khan