О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Naima Faryal

Naima Faryal

Сингл  ·  2022

Ta Che Musafar Lare Dubai Ta

#Со всего мира
Naima Faryal

Артист

Naima Faryal

Релиз Ta Che Musafar Lare Dubai Ta

#

Название

Альбом

1

Трек Ta Che Musafar Lare Dubai Ta

Ta Che Musafar Lare Dubai Ta

Naima Faryal

Ta Che Musafar Lare Dubai Ta

7:03

Информация о правообладателе: Zk Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Ter Ba Shi Da Gham Kalona
Ter Ba Shi Da Gham Kalona2024 · Сингл · Naima Faryal
Релиз Ta Che Da Kali Na Rawan Shwe
Ta Che Da Kali Na Rawan Shwe2024 · Сингл · Waseem Armani
Релиз Ph Zera Zana Mey Shin Khal
Ph Zera Zana Mey Shin Khal2024 · Сингл · Naima Faryal
Релиз Arman Che Marawar Shwaly
Arman Che Marawar Shwaly2024 · Сингл · Raza Khan Marwat
Релиз Da Har Mayan Arman Day
Da Har Mayan Arman Day2024 · Сингл · Naima Faryal
Релиз Sok Che Ph Wadh Jenai Mayan V
Sok Che Ph Wadh Jenai Mayan V2024 · Сингл · Raza Khan Marwat
Релиз Arman Che Marawar Shwaly
Arman Che Marawar Shwaly2024 · Сингл · Raza Khan Marwat
Релиз Za De Pa Mre Starge Mayan Yam
Za De Pa Mre Starge Mayan Yam2024 · Сингл · Waseem Armani
Релиз Janana Khpal Watan Ta Rashha
Janana Khpal Watan Ta Rashha2024 · Сингл · Naima Faryal
Релиз Giftona Za Sara Sambal Osata
Giftona Za Sara Sambal Osata2024 · Сингл · Naima Faryal
Релиз Awal kho dasy na way yara
Awal kho dasy na way yara2024 · Сингл · Naima Faryal
Релиз Pa De Akhtar Bande
Pa De Akhtar Bande2024 · Сингл · Naima Faryal
Релиз Sta Da Hijran Pa Lambo Sawe Yam
Sta Da Hijran Pa Lambo Sawe Yam2024 · Сингл · Amin ullah Marwat
Релиз Ya Zama Khwara Zargya
Ya Zama Khwara Zargya2024 · Сингл · Naima Faryal
Релиз Tak darkawam Laka Lataka
Tak darkawam Laka Lataka2024 · Сингл · Naima Faryal
Релиз Sta Ph Nom Che Mrha Sham
Sta Ph Nom Che Mrha Sham2024 · Сингл · Naima Faryal
Релиз Raba Ph Dar Key De Kamey Nh Razi
Raba Ph Dar Key De Kamey Nh Razi2024 · Сингл · Naima Faryal
Релиз Khpal Watan Ta Rosha
Khpal Watan Ta Rosha2024 · Сингл · Naima Faryal
Релиз Pa Bewafa Laila Mayan Yam
Pa Bewafa Laila Mayan Yam2024 · Сингл · Naima Faryal
Релиз Nan Saba Dwo Wrazo Yaran De
Nan Saba Dwo Wrazo Yaran De2024 · Сингл · Naima Faryal

Похожие артисты

Naima Faryal
Артист

Naima Faryal

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож