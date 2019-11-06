О нас

NICOLA DI BARI

NICOLA DI BARI

Альбом  ·  2019

Nicola Di Bari: Saluto L'America (In Concerto)

#Поп
NICOLA DI BARI

Артист

NICOLA DI BARI

Релиз Nicola Di Bari: Saluto L'America (In Concerto)

#

Название

Альбом

1

Трек El Último Romántico (En Vivo)

El Último Romántico (En Vivo)

NICOLA DI BARI

Nicola Di Bari: Saluto L'America (In Concerto)

3:47

2

Трек Como Violetas (En Vivo)

Como Violetas (En Vivo)

NICOLA DI BARI

Nicola Di Bari: Saluto L'America (In Concerto)

3:02

3

Трек Lisa de los Ojos Azules (En Vivo)

Lisa de los Ojos Azules (En Vivo)

NICOLA DI BARI

Nicola Di Bari: Saluto L'America (In Concerto)

3:17

4

Трек El Corazón Es un Gitano (En Vivo)

El Corazón Es un Gitano (En Vivo)

NICOLA DI BARI

Nicola Di Bari: Saluto L'America (In Concerto)

3:08

5

Трек Vagabundo (En Vivo)

Vagabundo (En Vivo)

NICOLA DI BARI

Nicola Di Bari: Saluto L'America (In Concerto)

3:03

6

Трек Un Gran Amor y Nada Más (En Vivo)

Un Gran Amor y Nada Más (En Vivo)

NICOLA DI BARI

Nicola Di Bari: Saluto L'America (In Concerto)

4:05

7

Трек El Amor Te Hace Linda (En Vivo)

El Amor Te Hace Linda (En Vivo)

NICOLA DI BARI

Nicola Di Bari: Saluto L'America (In Concerto)

3:37

8

Трек Los Dias del Arco Iris (En Vivo)

Los Dias del Arco Iris (En Vivo)

NICOLA DI BARI

Nicola Di Bari: Saluto L'America (In Concerto)

3:03

9

Трек Zingara (En Vivo)

Zingara (En Vivo)

NICOLA DI BARI

Nicola Di Bari: Saluto L'America (In Concerto)

2:46

10

Трек Trotamundos (En Vivo)

Trotamundos (En Vivo)

NICOLA DI BARI

Nicola Di Bari: Saluto L'America (In Concerto)

2:37

11

Трек Primera Cosa Bella (En Vivo)

Primera Cosa Bella (En Vivo)

NICOLA DI BARI

Nicola Di Bari: Saluto L'America (In Concerto)

3:13

12

Трек Guitarra Suena Más Bajo (En Vivo)

Guitarra Suena Más Bajo (En Vivo)

NICOLA DI BARI

Nicola Di Bari: Saluto L'America (In Concerto)

3:17

13

Трек Para Mí Es Algo Más (En Vivo)

Para Mí Es Algo Más (En Vivo)

NICOLA DI BARI

Nicola Di Bari: Saluto L'America (In Concerto)

3:30

14

Трек I Giorni dell'arcobaleno (En Vivo)

I Giorni dell'arcobaleno (En Vivo)

NICOLA DI BARI

Nicola Di Bari: Saluto L'America (In Concerto)

3:34

Информация о правообладателе: Music MGP
