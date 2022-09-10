О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Pachenko Zvuk

Pachenko Zvuk

Сингл  ·  2022

3 сентября

Контент 18+

#Русский рэп#Хип-хоп

21 лайк

Pachenko Zvuk

Артист

Pachenko Zvuk

Релиз 3 сентября

#

Название

Альбом

1

Трек 3 сентября

3 сентября

Pachenko Zvuk

3 сентября

3:10

Информация о правообладателе: AZIMUTZVUK
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Каменная
Каменная2025 · Сингл · Vladik Hima
Релиз Любить и убивать
Любить и убивать2025 · Сингл · Серёга Наган
Релиз Мрачный
Мрачный2025 · Сингл · Серёга Наган
Релиз Просто думай
Просто думай2025 · Сингл · Серёга Наган
Релиз Новый Рэп
Новый Рэп2025 · Сингл · Vladik Hima
Релиз Наручники
Наручники2025 · Сингл · Mattjong
Релиз мне уже пора домой
мне уже пора домой2025 · Сингл · Kain
Релиз В ЧЁМ СИЛА, БРАТ?
В ЧЁМ СИЛА, БРАТ?2025 · Сингл · Nun-chaki
Релиз NR
NR2025 · Сингл · Pachenko Zvuk
Релиз Из России с любовью
Из России с любовью2024 · Сингл · Pachenko Zvuk
Релиз Покинули чат
Покинули чат2024 · Сингл · Pachenko Zvuk
Релиз Сапсан
Сапсан2024 · Сингл · БАЗАРОВ
Релиз Траффик
Траффик2024 · Сингл · Pachenko Zvuk
Релиз Приятели
Приятели2024 · Сингл · Артём Татищевский
Релиз Полковнику никто не пишет
Полковнику никто не пишет2024 · Сингл · Pachenko Zvuk
Релиз ЭТО СОН
ЭТО СОН2024 · Сингл · Кураж СК
Релиз Volume
Volume2024 · Сингл · Pachenko Zvuk
Релиз Админ
Админ2024 · Сингл · Женя Джет
Релиз Тоска
Тоска2024 · Сингл · Кураж СК
Релиз Ленин
Ленин2024 · Сингл · Pachenko Zvuk

Похожие альбомы

Релиз По реке
По реке2006 · Альбом · KRec
Релиз Нет волшебства
Нет волшебства2004 · Альбом · KRec
Релиз MOON Stars
MOON Stars2018 · Альбом · Various Artists
Релиз Неизданное
Неизданное2020 · Альбом · Злой Дух
Релиз HEAD
HEAD2018 · Альбом · KRec
Релиз 0ZERO
0ZERO2023 · Альбом · StaffOnly
Релиз Трёхмерные рифмы
Трёхмерные рифмы1999 · Альбом · Каста
Релиз Феникс
Феникс2004 · Альбом · Kasta
Релиз Hip-Hop для Гурманов, Vol. 3
Hip-Hop для Гурманов, Vol. 32009 · Альбом · Various Artists
Релиз PuffNaughty
PuffNaughty2009 · Альбом · Кравц
Релиз МиР
МиР2013 · Альбом · Костя Бес
Релиз БЫТНАБИТ
БЫТНАБИТ2011 · Альбом · Tipsi Tip

Похожие артисты

Pachenko Zvuk
Артист

Pachenko Zvuk

Стриж
Артист

Стриж

Крип-а-Крип
Артист

Крип-а-Крип

Кажэ Обойма
Артист

Кажэ Обойма

Регион снега
Артист

Регион снега

Грубый Ниоткуда
Артист

Грубый Ниоткуда

Gipsy King
Артист

Gipsy King

Keep
Артист

Keep

Bugz
Артист

Bugz

Ямыч
Артист

Ямыч

Ветл Удалых
Артист

Ветл Удалых

Плеяда
Артист

Плеяда

Раскольников
Артист

Раскольников