Ray Charles

Ray Charles

Альбом  ·  2022

Greatest Songs

#Фанк, cоул

4 лайка

Ray Charles

Артист

Ray Charles

Релиз Greatest Songs

#

Название

Альбом

1

Трек Hit the Road Jack

Hit the Road Jack

Ray Charles

Greatest Songs

2:00

2

Трек I Got a Woman

I Got a Woman

Ray Charles

Greatest Songs

6:11

3

Трек Georgia On My Mind

Georgia On My Mind

Ray Charles

Greatest Songs

3:34

4

Трек Unchain My Heart

Unchain My Heart

Ray Charles

Greatest Songs

2:47

5

Трек Heartbreaker

Heartbreaker

Ray Charles

Greatest Songs

2:48

6

Трек Lonely Avenue

Lonely Avenue

Ray Charles

Greatest Songs

2:33

7

Трек Hallelujah I Love Her So

Hallelujah I Love Her So

Ray Charles

Greatest Songs

2:34

8

Трек I Can't Stop Loving You

I Can't Stop Loving You

Ray Charles

Greatest Songs

4:11

9

Трек What'd I Say

What'd I Say

Ray Charles

Greatest Songs

6:27

10

Трек Blackjack

Blackjack

Ray Charles

Greatest Songs

2:17

11

Трек Don't Let the Sun Catch You Cryin'

Don't Let the Sun Catch You Cryin'

Ray Charles

Greatest Songs

3:44

12

Трек Leave My Woman Alone

Leave My Woman Alone

Ray Charles

Greatest Songs

2:40

13

Трек Ain't That Love

Ain't That Love

Ray Charles

Greatest Songs

2:54

14

Трек Black Coffee

Black Coffee

Ray Charles

Greatest Songs

5:30

15

Трек Oh, Lonesome Me

Oh, Lonesome Me

Ray Charles

Greatest Songs

2:03

16

Трек Your Cheating Heart

Your Cheating Heart

Ray Charles

Greatest Songs

3:27

17

Трек Teardrops in My Heart

Teardrops in My Heart

Ray Charles

Greatest Songs

2:57

18

Трек The Man I Love (Remastered)

The Man I Love (Remastered)

Ray Charles

Greatest Songs

4:25

19

Трек My Melancholy Baby

My Melancholy Baby

Ray Charles

Greatest Songs

4:24

20

Трек The Genius After Hours (Remastered)

The Genius After Hours (Remastered)

Ray Charles

Greatest Songs

5:22

21

Трек Ain't Misbehavin' (Remastered)

Ain't Misbehavin' (Remastered)

Ray Charles

Greatest Songs

5:39

22

Трек Music, Music, Music (Remastered)

Music, Music, Music (Remastered)

Ray Charles

Greatest Songs

2:54

23

Трек The Ray

The Ray

Ray Charles

Greatest Songs

3:57

24

Трек Yes Indeed!

Yes Indeed!

Ray Charles

Greatest Songs

2:13

25

Трек Doodlin'

Doodlin'

Ray Charles

Greatest Songs

5:54

Информация о правообладателе: Foggy Milan Records
