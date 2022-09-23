Информация о правообладателе: In Vinyl We Trust
Сингл · 2022
Gustav Mahler Symphony No.1
#
Название
Альбом
1
13:32
2
Symphony No.1 in D Major, IMG 7: II. Kräftig, bewegt, doch nicht zu schnell
6:14
3
Symphony No.1 in D Major, IMG 7: III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
10:23
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы артиста
Saint-Saëns: Violin Concerto No.3 in B minor, Op. 612024 · Сингл · Dimitri Mitropoulos
Paganini: Violin Concerto No.1, Op. 62024 · Сингл · Dimitri Mitropoulos
Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op.352024 · Сингл · Philharmonic Symphony Orchestra of New York
Mendelssohn: Violin Concerto in E Minor, Op.642024 · Сингл · Philharmonic Symphony Orchestra of New York
Prokofiev: Romeo and Juliet Ballet, Op.64 (Excerpts)2024 · Сингл · Dimitri Mitropoulos
Marche Slav2024 · Сингл · New York Philharmonic
Tchaikovsky: Violin Concerto in D Major, Op.352023 · Сингл · Philharmonic Symphony Orchestra of New York
Mendelssohn: Violin Concerto in E Minor, Op.642023 · Сингл · Philharmonic Symphony Orchestra of New York
Paganini: Violin Concerto No.1, Op. 62023 · Сингл · Philharmonic Symphony Orchestra of New York
Saint-Saëns: Violin Concerto No.3 in B Minor, Op. 612023 · Сингл · Philharmonic Symphony Orchestra of New York
Francis Poulenc: Concerto In D Minor For Two Pianos And Orchestra2023 · Сингл · Jack Lowe
Prokofiev: Romeo and Juliet Ballet, Op.64 (Excerpts)2023 · Сингл · Dimitri Mitropoulos
Marche Slav2023 · Сингл · Dimitri Mitropoulos
Strauss · elektra2023 · Сингл · Anny Konetzni
Dimitri Mitropoulos conducts Mahler Symphony No. 102023 · Альбом · Dimitri Mitropoulos
Verdi: Ernani2023 · Альбом · Giuseppe Verdi
Great Conductors of the 20th Century: Dimitri Mitropoulos2023 · Альбом · Dimitri Mitropoulos
Giacomo Puccini : La fanciulla del west2023 · Альбом · Giacomo Puccini
Saint-Saens: Danse macabre & Le Rouet d'Omphale & La Jeunesse d'Hercule & Phaeton2023 · Альбом · Camille Saint-Saëns
Massenet: Scènes alsaciennes - Suite No. 7 (2022 Remastered Version)2023 · Альбом · Jules Massenet