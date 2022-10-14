О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Filosofo_Rap
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Donde Estes
Donde Estes2025 · Сингл · Filosofo_Rap
Релиз Gracias
Gracias2025 · Сингл · Filosofo_Rap
Релиз Garabatos
Garabatos2024 · Сингл · Filosofo_Rap
Релиз Aquel Lugar
Aquel Lugar2024 · Сингл · The Cronick High
Релиз Antes de Criticar
Antes de Criticar2023 · Сингл · Filosofo_Rap
Релиз Hasta en la Sopa
Hasta en la Sopa2023 · Сингл · Mc Boxa
Релиз Quisiera
Quisiera2022 · Сингл · Filosofo_Rap
Релиз A Paso Lento
A Paso Lento2022 · Альбом · Filosofo_Rap
Релиз Hermosa Niña
Hermosa Niña2022 · Сингл · Filosofo_Rap

Похожие артисты

Filosofo_Rap
Артист

Filosofo_Rap

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож