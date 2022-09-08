О нас

Joao Gilberto

Joao Gilberto

Альбом  ·  2022

Greatest Songs

#Со всего мира

1 лайк

Joao Gilberto

Артист

Joao Gilberto

Релиз Greatest Songs

#

Название

Альбом

1

Трек Insensatez (Remastered)

Insensatez (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

2:22

2

Трек Corcovado (Remastered)

Corcovado (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

2:00

3

Трек Chega de Saudade

Chega de Saudade

Joao Gilberto

,

Antonio Carlos Jobim

Greatest Songs

2:00

4

Трек Manhã de Carnaval

Manhã de Carnaval

Joao Gilberto

Greatest Songs

2:35

5

Трек Desafinado

Desafinado

Joao Gilberto

,

Antonio Carlos Jobim

Greatest Songs

1:58

6

Трек Samba De Minha Terra (Remastered)

Samba De Minha Terra (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

2:19

7

Трек A Primeira Vez

A Primeira Vez

Joao Gilberto

Greatest Songs

1:51

8

Трек Samba De Uma Nota Só (Remastered)

Samba De Uma Nota Só (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

1:37

9

Трек Trenzinho (Trem De Ferro) (Remastered)

Trenzinho (Trem De Ferro) (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

1:48

10

Трек Só em Teus Braços

Só em Teus Braços

Joao Gilberto

,

Antonio Carlos Jobim

Greatest Songs

1:47

11

Трек Doralice (Remastered)

Doralice (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

1:27

12

Трек O Barquinho (Remastered)

O Barquinho (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

2:28

13

Трек Você E Eu (Remastered)

Você E Eu (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

2:28

14

Трек Coisa Mais Linda (Remastered)

Coisa Mais Linda (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

2:49

15

Трек Este Seu Olhar (Remastered)

Este Seu Olhar (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

2:14

16

Трек Trevo De 4 Folhas (Remastered)

Trevo De 4 Folhas (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

1:24

17

Трек Se É Tarde Me Perdoa (Remastered)

Se É Tarde Me Perdoa (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

1:46

18

Трек Um Abraço No Bonfá (Remastered)

Um Abraço No Bonfá (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

1:36

19

Трек Meditação (Remastered)

Meditação (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

1:46

20

Трек O Pato (Remastered)

O Pato (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

2:01

21

Трек Discussão (Remastered)

Discussão (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

1:50

22

Трек Amor Certinho (Remastered)

Amor Certinho (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

1:53

23

Трек Outra Vez (Remastered)

Outra Vez (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

1:54

24

Трек Saudade De Bahia (Remastered)

Saudade De Bahia (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

2:15

25

Трек Presente De Natal (Remastered)

Presente De Natal (Remastered)

Joao Gilberto

Greatest Songs

1:51

Информация о правообладателе: Foggy Milan Records
Релиз Hô-Bá-Lá-Lá
Hô-Bá-Lá-Lá2025 · Альбом · Joao Gilberto
Релиз There's No Business Like Show Business with Joao Gilberto
There's No Business Like Show Business with Joao Gilberto2024 · Сингл · Joao Gilberto
Релиз Merry Christmas and A Happy New Year from Joao Gilberto
Merry Christmas and A Happy New Year from Joao Gilberto2023 · Сингл · Joao Gilberto
Релиз Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Joao Gilberto
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo de Joao Gilberto2023 · Сингл · Joao Gilberto
Релиз Music around the World by Joao Gilberto
Music around the World by Joao Gilberto2023 · Сингл · Joao Gilberto
Релиз Greatest Songs
Greatest Songs2022 · Альбом · Joao Gilberto
Релиз Best Friends
Best Friends2021 · Альбом · Joao Gilberto
Релиз João Gilberto
João Gilberto2020 · Альбом · Joao Gilberto
Релиз João Gilberto
João Gilberto2020 · Альбом · Joao Gilberto
Релиз Super Top Hits
Super Top Hits2018 · Альбом · Joao Gilberto
Релиз Bossa Nova History, Vol. 1 (The King Of Bossa Nova)
Bossa Nova History, Vol. 1 (The King Of Bossa Nova)2018 · Альбом · Joao Gilberto
Релиз Joào Gilberto
Joào Gilberto2017 · Альбом · Joao Gilberto
Релиз UpGraded Masters
UpGraded Masters2016 · Альбом · Joao Gilberto
Релиз Remastered Hits, Vol. 2
Remastered Hits, Vol. 22016 · Альбом · Joao Gilberto
Релиз Remastered Hits
Remastered Hits2016 · Альбом · Joao Gilberto
Релиз O Amor, o Sorriso, e a Flor
O Amor, o Sorriso, e a Flor2016 · Альбом · Joao Gilberto
Релиз Chega de Saudade / Lobo Bobo / Brigas, Nunca Mais / Hó-Bá-Lá-Lá / Saudade Fêz um Samba / Maria Ninguém / Desafinado / Rosa Morena / Morena Boca de Ouro / Bim Bom / Aos Pés da Cruz / E Luxo Só
Chega de Saudade / Lobo Bobo / Brigas, Nunca Mais / Hó-Bá-Lá-Lá / Saudade Fêz um Samba / Maria Ninguém / Desafinado / Rosa Morena / Morena Boca de Ouro / Bim Bom / Aos Pés da Cruz / E Luxo Só2015 · Сингл · Joao Gilberto
Релиз Essential Hits
Essential Hits2014 · Альбом · Joao Gilberto
Релиз Essential Hits
Essential Hits2014 · Альбом · Joao Gilberto
Релиз Medo de Amar
Medo de Amar2014 · Альбом · João Gilberto

Релиз O Amor, O Sorriso É A Flor
O Amor, O Sorriso É A Flor2023 · Альбом · João Gilberto
Релиз Bim Bom
Bim Bom2015 · Альбом · João Gilberto
Релиз Eye of the Tiger
Eye of the Tiger2006 · Сингл · Crew 7
Релиз Imagina: Songs Of Brasil
Imagina: Songs Of Brasil2008 · Альбом · Karrin Allyson
Релиз Universally Popular
Universally Popular2015 · Альбом · Ray Charles
Релиз When You Grow Up
When You Grow Up2011 · Альбом · Priscilla Ahn
Релиз Living so Fast
Living so Fast2006 · Сингл · Novecento
Релиз Mi Tierra
Mi Tierra1993 · Альбом · Gloria Estefan
Релиз Samba 1944-1959 (The Dance Master Classics, Vol. 7)
Samba 1944-1959 (The Dance Master Classics, Vol. 7)2023 · Альбом · Various Artists
Релиз Neon Cowgirl
Neon Cowgirl2025 · Альбом · Tami Neilson
Релиз Doc Houlind Ragtime Band Meets John Boutté (Live)
Doc Houlind Ragtime Band Meets John Boutté (Live)2013 · Альбом · Doc Houlind Ragtime Band
Релиз Mahalia Jackson
Mahalia Jackson2018 · Сингл · Mahalia Jackson

Joao Gilberto
Артист

Joao Gilberto

Gene Ammons
Артист

Gene Ammons

Nicola Barbon
Артист

Nicola Barbon

Hans Ulrik
Артист

Hans Ulrik

Morten Lund
Артист

Morten Lund

Johnny Åman
Артист

Johnny Åman

Massimo Faraò
Артист

Massimo Faraò

Immanuel Wilkins
Артист

Immanuel Wilkins

Jan Harbeck Quartet
Артист

Jan Harbeck Quartet

TOK TOK TOK
Артист

TOK TOK TOK

Dino Rubino
Артист

Dino Rubino

Marek Konarski
Артист

Marek Konarski

Marco Bardoscia
Артист

Marco Bardoscia