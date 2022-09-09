О нас

Carmen Barcellona

Carmen Barcellona

Сингл  ·  2022

Si trasut rind' o core

#Поп
Carmen Barcellona

Артист

Carmen Barcellona

Релиз Si trasut rind' o core

#

Название

Альбом

1

Трек Si trasut rind' o core

Si trasut rind' o core

Carmen Barcellona

Si trasut rind' o core

3:01

Информация о правообладателе: SMusic
Релиз Mi hai cambiato la vita
Mi hai cambiato la vita2023 · Сингл · Carmen Barcellona
Релиз Ferite nel cuore
Ferite nel cuore2023 · Сингл · Carmen Barcellona
Релиз Solo io e te
Solo io e te2022 · Сингл · Carmen Barcellona
Релиз Si trasut rind' o core
Si trasut rind' o core2022 · Сингл · Carmen Barcellona
Релиз Grazie pubblico
Grazie pubblico2022 · Сингл · Carmen Barcellona
Релиз Mi fai scoppiare il cuore
Mi fai scoppiare il cuore2022 · Сингл · Carmen Barcellona
Релиз Colpa di mammà
Colpa di mammà2021 · Сингл · Carmen Barcellona
Релиз Tu me si sor
Tu me si sor2021 · Сингл · Noemi Mesto
Релиз Ce stong ij
Ce stong ij2021 · Сингл · Carmen Barcellona

Carmen Barcellona
Артист

Carmen Barcellona

