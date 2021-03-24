Альбом · 2021
Mulheres Sambadeiras: Por Cima do Medo Coragem
Название
Альбом
1
Trabalhei na Usina de São Paulo / Como É Bom Sambar em Madureira / Terra Boa de Sambar
8:13
2
O Samba Não Começou / Amanhã Eu Vou na Sua Casa / Vou Beirar o Mar
6:19
3
7:14
4
8:12
5
5:55
6
7:12
7
6:57
8
Vida de Nego Nagô / Carneiro Malha / Pandeiro Furou / Uma Nota Só
6:48
9
Choveu na Areia / Sereiá, Sereia / Paranauê / Palmeia / Feijão de Moita / Samba de Maro
5:53
