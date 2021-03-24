О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2021

Mulheres Sambadeiras: Por Cima do Medo Coragem

Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Mulheres Sambadeiras: Por Cima do Medo Coragem

#

Название

Альбом

1

Трек Trabalhei na Usina de São Paulo / Como É Bom Sambar em Madureira / Terra Boa de Sambar

Trabalhei na Usina de São Paulo / Como É Bom Sambar em Madureira / Terra Boa de Sambar

Mulheres Sambadeiras

,

Mestra Chica do Pandeiro

Mulheres Sambadeiras: Por Cima do Medo Coragem

8:13

2

Трек O Samba Não Começou / Amanhã Eu Vou na Sua Casa / Vou Beirar o Mar

O Samba Não Começou / Amanhã Eu Vou na Sua Casa / Vou Beirar o Mar

Mulheres Sambadeiras

,

Mestra Iolina

Mulheres Sambadeiras: Por Cima do Medo Coragem

6:19

3

Трек Mamãe Aê / Umburana / Filhos da Terra

Mamãe Aê / Umburana / Filhos da Terra

Mulheres Sambadeiras

,

Mestra Marieta

Mulheres Sambadeiras: Por Cima do Medo Coragem

7:14

4

Трек No Pé da Serra / Flor de Maracujá / Estrela D´alva

No Pé da Serra / Flor de Maracujá / Estrela D´alva

Mulheres Sambadeiras

,

Mestra Nildes Bonfim

Mulheres Sambadeiras: Por Cima do Medo Coragem

8:12

5

Трек Lembaê, Lembá / Toma Lá Vaqueiro / Doce É

Lembaê, Lembá / Toma Lá Vaqueiro / Doce É

Mulheres Sambadeiras

,

Mestra Biu

Mulheres Sambadeiras: Por Cima do Medo Coragem

5:55

6

Трек Tá Danada Mulher / Vou pra Bahia / Galinha Polaca

Tá Danada Mulher / Vou pra Bahia / Galinha Polaca

Mulheres Sambadeiras

,

Mestra Santinha

Mulheres Sambadeiras: Por Cima do Medo Coragem

7:12

7

Трек Meu Balaio / Abra o Olho / Emaê, Ema

Meu Balaio / Abra o Olho / Emaê, Ema

Mulheres Sambadeiras

,

Mestra Zélia do Prato

Mulheres Sambadeiras: Por Cima do Medo Coragem

6:57

8

Трек Vida de Nego Nagô / Carneiro Malha / Pandeiro Furou / Uma Nota Só

Vida de Nego Nagô / Carneiro Malha / Pandeiro Furou / Uma Nota Só

Mulheres Sambadeiras

,

Mestra Aurinda do Prato

Mulheres Sambadeiras: Por Cima do Medo Coragem

6:48

9

Трек Choveu na Areia / Sereiá, Sereia / Paranauê / Palmeia / Feijão de Moita / Samba de Maro

Choveu na Areia / Sereiá, Sereia / Paranauê / Palmeia / Feijão de Moita / Samba de Maro

Mulheres Sambadeiras

,

Mestra Nicinha do Samba

Mulheres Sambadeiras: Por Cima do Medo Coragem

5:53

10

Трек Por Cima do Medo Coragem

Por Cima do Medo Coragem

Mestra Nicinha do Samba

,

Mestra Biu

,

Mestra Zélia do Prato

,

Mestra Santinha

Mulheres Sambadeiras: Por Cima do Medo Coragem

4:46

Информация о правообладателе: Mulheres Sambadeiras
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Похожие артисты

Various Artists
Артист

Various Artists

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож