Информация о правообладателе: Baran Müzik Yapım
Волна по релизу

Другие альбомы артиста

Релиз Derde Dıla Nizani
Derde Dıla Nizani2024 · Альбом · Emîn Arbanî
Релиз Delilo
Delilo2024 · Сингл · Hozan Muzaffer
Релиз Govend
Govend2022 · Альбом · Emîn Arbanî
Релиз Govend
Govend2019 · Сингл · Emîn Arbanî
Релиз Werin Sêva (Kurdish Folk Dance Music, Vol. 1)
Werin Sêva (Kurdish Folk Dance Music, Vol. 1)2016 · Альбом · Emîn Arbanî
Релиз Zerîyamin (Kurdish Folk Dance Music, Vol. 3)
Zerîyamin (Kurdish Folk Dance Music, Vol. 3)2016 · Альбом · Emîn Arbanî
Релиз Delilo, Vol. 2 (Kurdish Folk Dance Music, Vol. 5)
Delilo, Vol. 2 (Kurdish Folk Dance Music, Vol. 5)2016 · Альбом · Emîn Arbanî
Релиз Kejê (Kurdish Folk Dance Music, Vol. 2)
Kejê (Kurdish Folk Dance Music, Vol. 2)2016 · Альбом · Emîn Arbanî
Релиз Awazên Kurdî
Awazên Kurdî1996 · Альбом · Emîn Arbanî
Релиз Delilo
Delilo1996 · Альбом · Emîn Arbanî

