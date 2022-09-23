О нас

Quatuor ÆOLINA

Quatuor ÆOLINA

Сингл  ·  2022

Symphonie Fantastique d'Hector Berlioz

#Классическая
Quatuor ÆOLINA

Артист

Quatuor ÆOLINA

Релиз Symphonie Fantastique d'Hector Berlioz

#

Название

Альбом

1

Трек Symphonie Fantastique, H. 48 (Transcr. for Accordion Quartet by Thibaut Trosset): I. Rêveries - Passions

Symphonie Fantastique, H. 48 (Transcr. for Accordion Quartet by Thibaut Trosset): I. Rêveries - Passions

Quatuor ÆOLINA

Symphonie Fantastique d'Hector Berlioz

13:41

2

Трек Symphonie Fantastique, H. 48 (Transcr. for Accordion Quartet by Thibaut Trosset): II. Un bal

Symphonie Fantastique, H. 48 (Transcr. for Accordion Quartet by Thibaut Trosset): II. Un bal

Quatuor ÆOLINA

Symphonie Fantastique d'Hector Berlioz

5:59

3

Трек Symphonie Fantastique, H. 48 (Transcr. for Accordion Quartet by Thibaut Trosset): III. Scène aux champs

Symphonie Fantastique, H. 48 (Transcr. for Accordion Quartet by Thibaut Trosset): III. Scène aux champs

Quatuor ÆOLINA

Symphonie Fantastique d'Hector Berlioz

14:54

4

Трек Symphonie Fantastique, H. 48 (Transcr. for Accordion Quartet by Thibaut Trosset): IV. Marche au supplice

Symphonie Fantastique, H. 48 (Transcr. for Accordion Quartet by Thibaut Trosset): IV. Marche au supplice

Quatuor ÆOLINA

Symphonie Fantastique d'Hector Berlioz

6:30

5

Трек Symphonie Fantastique, H. 48 (Transcr. for Accordion Quartet by Thibaut Trosset): V. Songe d'une nuit de Sabbat

Symphonie Fantastique, H. 48 (Transcr. for Accordion Quartet by Thibaut Trosset): V. Songe d'une nuit de Sabbat

Quatuor ÆOLINA

Symphonie Fantastique d'Hector Berlioz

9:48

Информация о правообладателе: Klarthe Records
