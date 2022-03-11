О нас

轻音之觅

轻音之觅

Альбом  ·  2022

场景环境背景纯音乐合辑（养生馆助眠轻音乐）

#Поп
轻音之觅

Артист

轻音之觅

Релиз 场景环境背景纯音乐合辑（养生馆助眠轻音乐）

#

Название

Альбом

1

Трек 薄荷之夜微微凉（养生馆茶楼音乐）

薄荷之夜微微凉（养生馆茶楼音乐）

轻音之觅

场景环境背景纯音乐合辑（养生馆助眠轻音乐）

2:10

2

Трек 街角的铃兰（治愈八音盒）

街角的铃兰（治愈八音盒）

轻音之觅

场景环境背景纯音乐合辑（养生馆助眠轻音乐）

2:14

3

Трек 街角的铃兰（养生馆茶楼音乐）

街角的铃兰（养生馆茶楼音乐）

轻音之觅

场景环境背景纯音乐合辑（养生馆助眠轻音乐）

2:11

4

Трек 明月清风晓星辰（治愈八音盒）

明月清风晓星辰（治愈八音盒）

轻音之觅

场景环境背景纯音乐合辑（养生馆助眠轻音乐）

2:06

5

Трек 明月清风晓星辰（养生馆茶楼音乐）

明月清风晓星辰（养生馆茶楼音乐）

轻音之觅

场景环境背景纯音乐合辑（养生馆助眠轻音乐）

2:04

6

Трек 青瓷清茶倾城歌（治愈八音盒）

青瓷清茶倾城歌（治愈八音盒）

轻音之觅

场景环境背景纯音乐合辑（养生馆助眠轻音乐）

2:12

7

Трек 青瓷清茶倾城歌（养生馆茶楼音乐）

青瓷清茶倾城歌（养生馆茶楼音乐）

轻音之觅

场景环境背景纯音乐合辑（养生馆助眠轻音乐）

2:09

8

Трек 倾尽年华终是梦（养生馆茶楼音乐）

倾尽年华终是梦（养生馆茶楼音乐）

轻音之觅

场景环境背景纯音乐合辑（养生馆助眠轻音乐）

2:11

9

Трек 薄荷之夜微微凉（治愈八音盒）

薄荷之夜微微凉（治愈八音盒）

轻音之觅

场景环境背景纯音乐合辑（养生馆助眠轻音乐）

2:13

10

Трек 倾尽年华终是梦（治愈八音盒）

倾尽年华终是梦（治愈八音盒）

轻音之觅

场景环境背景纯音乐合辑（养生馆助眠轻音乐）

2:14

Информация о правообладателе: 简一文化
Волна по релизу

