Информация о правообладателе: Todah Music
Волна по релизу

Другие альбомы артиста

Релиз Era a Mão de Deus / Passa Lá em Casa Jesus / Deus dos Deuses / A Tua Palavra
Era a Mão de Deus / Passa Lá em Casa Jesus / Deus dos Deuses / A Tua Palavra2025 · Сингл · Larissa Pires
Релиз Intimidade
Intimidade2024 · Сингл · Larissa Pires
Релиз Ainda Tem Lugar
Ainda Tem Lugar2024 · Сингл · Larissa Pires
Релиз Regente dos Meus Dias
Regente dos Meus Dias2024 · Сингл · Larissa Pires
Релиз De Detalhes em Detalhes
De Detalhes em Detalhes2024 · Сингл · Todah Music
Релиз Vai Valer a Pena
Vai Valer a Pena2023 · Сингл · Larissa Pires
Релиз Acústico, Vol. 4
Acústico, Vol. 42023 · Альбом · Larissa Pires
Релиз Acústico, Vol. 5
Acústico, Vol. 52023 · Альбом · Larissa Pires
Релиз Rei da Glória
Rei da Glória2023 · Сингл · Larissa Pires
Релиз Rei da Glória
Rei da Glória2023 · Сингл · Larissa Pires
Релиз Ah, Se Não Fosse Deus
Ah, Se Não Fosse Deus2023 · Сингл · Neide Martins
Релиз Vou Curar Você
Vou Curar Você2023 · Сингл · Larissa Pires
Релиз Vou Curar Você
Vou Curar Você2023 · Сингл · Larissa Pires
Релиз Vaso Que Lhe Apraz
Vaso Que Lhe Apraz2023 · Сингл · Larissa Pires
Релиз Vaso Que Lhe Apraz
Vaso Que Lhe Apraz2023 · Сингл · Pedro Henrique
Релиз O Rei Está Voltando
O Rei Está Voltando2022 · Сингл · Larissa Pires
Релиз O Rei Está Voltando
O Rei Está Voltando2022 · Сингл · Larissa Pires
Релиз Acústico, Vol. 3
Acústico, Vol. 32022 · Альбом · Larissa Pires
Релиз A Tua Palavra
A Tua Palavra2022 · Сингл · Larissa Pires
Релиз Todah Music 10 Anos, Ao Vivo: Vigília o Bom Samaritano
Todah Music 10 Anos, Ao Vivo: Vigília o Bom Samaritano2022 · Сингл · Larissa Pires

Larissa Pires
Артист

Larissa Pires

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож