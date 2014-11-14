О нас

Varios artistas

Varios artistas

Альбом  ·  2014

Preso de Mis Boleros de Siempre

#Латинская

1 лайк

Varios artistas

Артист

Varios artistas

Релиз Preso de Mis Boleros de Siempre

#

Название

Альбом

1

Трек La Mentira

La Mentira

Mario Pintor

Preso de Mis Boleros de Siempre

3:07

2

Трек Voy a Apagar la Luz

Voy a Apagar la Luz

Manolo Muñíz

Preso de Mis Boleros de Siempre

2:45

3

Трек La Puerta (En Vivo)

La Puerta (En Vivo)

Pablo Milanés

Preso de Mis Boleros de Siempre

3:44

4

Трек Cuando Vuelva a Tu Lado

Cuando Vuelva a Tu Lado

Javier Rivas - Plata

Preso de Mis Boleros de Siempre

3:35

5

Трек Si Me Pudieras Querer

Si Me Pudieras Querer

Havana Social Club

Preso de Mis Boleros de Siempre

2:58

6

Трек Llévatela

Llévatela

Tito Rodríguez

Preso de Mis Boleros de Siempre

2:19

7

Трек Encadenados

Encadenados

Moncho

Preso de Mis Boleros de Siempre

2:52

8

Трек Noche de Ronda / El Día Que Me Quieras

Noche de Ronda / El Día Que Me Quieras

Julio Andrade

Preso de Mis Boleros de Siempre

5:04

9

Трек Yo Lo Comprendo

Yo Lo Comprendo

Oscar de la Fuente

Preso de Mis Boleros de Siempre

4:13

10

Трек Toda una Vida

Toda una Vida

Chucho Avellanet

Preso de Mis Boleros de Siempre

2:52

11

Трек Y Hoy Como Ayer

Y Hoy Como Ayer

Benny Moré

Preso de Mis Boleros de Siempre

3:28

12

Трек Piensa en Mí

Piensa en Mí

Danny Rivera

Preso de Mis Boleros de Siempre

2:31

13

Трек Nosotros

Nosotros

Nico Membiela

Preso de Mis Boleros de Siempre

3:07

14

Трек La Gloria Eres Tú

La Gloria Eres Tú

Julito Deschamps

Preso de Mis Boleros de Siempre

3:47

15

Трек Algo Contigo

Algo Contigo

Chico Novarro

Preso de Mis Boleros de Siempre

3:26

Информация о правообладателе: Music MGP
