Vaqueiro Campeão

2025 · Сингл · Netto Forrozeiro Cantor

Assume Que o Jogo Virou

2024 · Сингл · Netto Forrozeiro Cantor

Amor de Bebo

2023 · Сингл · Netto Forrozeiro Cantor

Ela É Tudo Que Eu Quero

2023 · Сингл · Netto Forrozeiro Cantor

Um Dia Eu Supero

2023 · Сингл · Netto Forrozeiro Cantor

Um Dia Eu Supero

2023 · Сингл · Netto Forrozeiro Cantor

Te Amei Demais

2023 · Сингл · Netto Forrozeiro Cantor

Fernanda

2023 · Сингл · Netto Forrozeiro Cantor

Minha Vaqueira, Vol. 1

2022 · Сингл · Netto Forrozeiro Cantor

Monta no Cavalo

2022 · Сингл · Netto Forrozeiro Cantor

Jeito Safadin

2022 · Сингл · Netto Forrozeiro Cantor

Pé no Chão e Fé em Deus

2022 · Сингл · Netto Forrozeiro Cantor

Olhar Atraente