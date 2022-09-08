О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Gianfranco D'elia

Gianfranco D'elia

Сингл  ·  2022

Schumann: Album for the Young, Op. 68

#Классическая
Gianfranco D'elia

Артист

Gianfranco D'elia

Релиз Schumann: Album for the Young, Op. 68

#

Название

Альбом

1

Трек Album for the Young, Op. 68: No. 1, Melody (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 68: No. 1, Melody (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

1:03

2

Трек Album for the Young, Op. 68: No. 5, Little Piece (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 68: No. 5, Little Piece (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

1:00

3

Трек Album for the Young, Op. 68: No. 2, Soldiers' March (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 68: No. 2, Soldiers' March (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

0:46

4

Трек Album for the Young, Op. 68: No. 4, Choral (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 68: No. 4, Choral (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

1:45

5

Трек Album for the Young, Op. 68: No. 8, The Wild Horseman (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 68: No. 8, The Wild Horseman (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

0:30

6

Трек Album for the Young, Op. 68: No. 16, First Sigh (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 68: No. 16, First Sigh (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

1:30

7

Трек Album for the Young, Op. 68: No. 10, The Happy Peasant (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 68: No. 10, The Happy Peasant (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

0:44

8

Трек Album for the Young, Op. 68: No. 6, Poor Orphan (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 68: No. 6, Poor Orphan (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

1:35

9

Трек Album for the Young, Op. 68: No. 18, The Reaper's Song (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 68: No. 18, The Reaper's Song (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

1:14

10

Трек Album for the Young, Op. 68: No. 7, The Hunter's Song (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 68: No. 7, The Hunter's Song (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

0:52

11

Трек Album for the Young, Op. 68: No. 9, Popular Song (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 68: No. 9, Popular Song (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

1:27

12

Трек Album for the Young, Op. 118: No. 1, Allegro (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 118: No. 1, Allegro (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

1:35

13

Трек Album for the Young, Op. 68: No. 14, Little Study (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 68: No. 14, Little Study (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

1:10

14

Трек Album for the Young, Op. 118: No. 1, The Doll's Lullaby (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 118: No. 1, The Doll's Lullaby (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

1:41

15

Трек Album for the Young, Op. 68: No. 35, Mignon (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 68: No. 35, Mignon (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

3:05

16

Трек Album for the Young, Op. 68: No. 11, Siciliana (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 68: No. 11, Siciliana (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

1:17

17

Трек Album for the Young, Op. 118: No. 1, Theme With Variations (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 118: No. 1, Theme With Variations (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

2:27

18

Трек Album for the Young, Op. 68: No. 12, La Befana (From Italian Tales) (For Young Pianists)

Album for the Young, Op. 68: No. 12, La Befana (From Italian Tales) (For Young Pianists)

Gianfranco D'elia

Schumann: Album for the Young, Op. 68

2:16

Информация о правообладателе: Canto Libero
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Gianfranco D'Elia suona Remo Vinciguerra: Nuances
Gianfranco D'Elia suona Remo Vinciguerra: Nuances2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Релиз Gianfranco D'Elia Plays George Gershwin
Gianfranco D'Elia Plays George Gershwin2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Релиз Chopin: Waltz in E-Flat Major, B. 133
Chopin: Waltz in E-Flat Major, B. 1332023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Релиз Christmas Piano
Christmas Piano2023 · Альбом · Gianfranco D'elia
Релиз Tango y Milonga
Tango y Milonga2023 · Альбом · Pasquale Vaccarella
Релиз Summertime
Summertime2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Релиз Waltz in A Minor, B.150
Waltz in A Minor, B.1502023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Релиз A Letter to Pinocchio
A Letter to Pinocchio2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Релиз Love Is a Many Splendored Thing
Love Is a Many Splendored Thing2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Релиз Forrest Gump
Forrest Gump2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Релиз Con malinconia da Geppetto
Con malinconia da Geppetto2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Релиз Birichinata da Pinocchio
Birichinata da Pinocchio2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Релиз Lucignolo
Lucignolo2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Релиз Eternamente
Eternamente2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Релиз Smile
Smile2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Релиз Nuvole bianche
Nuvole bianche2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Релиз The Last of the Mohicans
The Last of the Mohicans2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Релиз Primavera
Primavera2023 · Сингл · Gianfranco D'elia
Релиз Melodie del Cinema
Melodie del Cinema2023 · Сингл · Pasquale Vaccarella
Релиз Nuances
Nuances2023 · Сингл · Gianfranco D'elia

Похожие альбомы

Релиз Billy Mayerl - The Piano Transcriptions Vol 2
Billy Mayerl - The Piano Transcriptions Vol 21997 · Альбом · Billy Mayerl
Релиз Percy Grainger: Piano Works
Percy Grainger: Piano Works2015 · Альбом · Leslie Howard
Релиз Eskimo Shivers
Eskimo Shivers2016 · Альбом · Billy Mayerl
Релиз Scott Joplin: Complete Piano Music, Vol. 2
Scott Joplin: Complete Piano Music, Vol. 22022 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Schumann: Album für die Jugend, Op. 68
Schumann: Album für die Jugend, Op. 682023 · Сингл · Claudio Colombo
Релиз Billy Mayerl - The Piano Transcriptions Vol 1
Billy Mayerl - The Piano Transcriptions Vol 11997 · Альбом · Billy Mayerl
Релиз Macdowell: Piano Music
Macdowell: Piano Music2015 · Альбом · Claudio Colombo
Релиз Ragtime
Ragtime1981 · Альбом · William Albright
Релиз Icon: Alicia De Larrocha
Icon: Alicia De Larrocha2010 · Альбом · Alicia De Larrocha
Релиз Godowski
Godowski2018 · Альбом · Leopold Godowsky
Релиз Schumann, R.: Album Fur Die Jugend
Schumann, R.: Album Fur Die Jugend2001 · Альбом · Robert Schumann
Релиз Grieg: Folk Dances, Songs & Original Piano Transcriptions
Grieg: Folk Dances, Songs & Original Piano Transcriptions2023 · Альбом · Edvard Grieg

Похожие артисты

Gianfranco D'elia
Артист

Gianfranco D'elia

Roy Amotz
Артист

Roy Amotz

London Pops Orchestra
Артист

London Pops Orchestra

David Alberman
Артист

David Alberman

Carmine Lauri
Артист

Carmine Lauri

Mike Brewer
Артист

Mike Brewer

Ashram
Артист

Ashram

Night
Артист

Night

Elan Catrin Parry
Артист

Elan Catrin Parry

Jon Cohen
Артист

Jon Cohen

Phil Da Costa
Артист

Phil Da Costa

L. giacomelli
Артист

L. giacomelli

Cyril Ioutsen
Артист

Cyril Ioutsen