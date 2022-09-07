О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

The Vijay Nayyar

The Vijay Nayyar

Сингл  ·  2022

OG PEHLA LOVE

#Со всего мира
The Vijay Nayyar

Артист

The Vijay Nayyar

Релиз OG PEHLA LOVE

#

Название

Альбом

1

Трек OG PEHLA LOVE

OG PEHLA LOVE

The Vijay Nayyar

OG PEHLA LOVE

2:24

Информация о правообладателе: OneMusic
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Og. Chautha Slo Poison
Og. Chautha Slo Poison2025 · Сингл · The Vijay Nayyar
Релиз O.G. Teeja Supna
O.G. Teeja Supna2025 · Сингл · The Vijay Nayyar
Релиз O.G. Dooja Izhaar
O.G. Dooja Izhaar2025 · Сингл · The Vijay Nayyar
Релиз O.G. Pehla Love
O.G. Pehla Love2025 · Сингл · The Vijay Nayyar
Релиз O.G. Panjwa Case
O.G. Panjwa Case2024 · Сингл · The Vijay Nayyar
Релиз OG. CHAUTHA SLO POISON
OG. CHAUTHA SLO POISON2023 · Сингл · The Vijay Nayyar
Релиз OG TEEJA SUPNA
OG TEEJA SUPNA2023 · Сингл · The Vijay Nayyar
Релиз OG DOOJA IZHAAR
OG DOOJA IZHAAR2022 · Сингл · The Vijay Nayyar
Релиз OG PEHLA LOVE
OG PEHLA LOVE2022 · Сингл · The Vijay Nayyar

Похожие артисты

The Vijay Nayyar
Артист

The Vijay Nayyar

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож