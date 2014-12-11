О нас

Flamey

Flamey

Альбом  ·  2014

Касание солнца

#Русский рэп#Рэп
Flamey

Артист

Flamey

Релиз Касание солнца

#

Название

Альбом

1

Трек Пульс солнца (Intro)

Пульс солнца (Intro)

Flamey

Касание солнца

0:32

2

Трек Это было давно

Это было давно

Flamey

Касание солнца

3:04

3

Трек Тревожный сон

Тревожный сон

Flamey

Касание солнца

4:49

4

Трек Меланхолия

Меланхолия

Flamey

Касание солнца

4:00

5

Трек Мальчик твой

Мальчик твой

Flamey

Касание солнца

4:03

6

Трек Потеряв

Потеряв

Flamey

Касание солнца

4:16

7

Трек И такая драма бывает...

И такая драма бывает...

Flamey

Касание солнца

3:22

8

Трек Ураган

Ураган

Flamey

Касание солнца

3:57

9

Трек Чувствуй

Чувствуй

Flamey

Касание солнца

2:57

10

Трек Непоколебимая

Непоколебимая

Flamey

Касание солнца

5:10

11

Трек Улетая с Земли

Улетая с Земли

Flamey

,

Wie Jay

Касание солнца

4:58

12

Трек У небесного причала

У небесного причала

Flamey

Касание солнца

4:07

13

Трек Странное солнце

Странное солнце

Flamey

Касание солнца

3:04

14

Трек Струны души

Струны души

Flamey

Касание солнца

4:48

15

Трек Вместе с тобой

Вместе с тобой

Flamey

,

Flammable Girl

Касание солнца

3:16

Информация о правообладателе: FMG Records
