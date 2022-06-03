О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Dani Virote

Dani Virote

Сингл  ·  2022

Acorda Pedrinho

#Электроника
Dani Virote

Артист

Dani Virote

Релиз Acorda Pedrinho

#

Название

Альбом

1

Трек Acorda Pedrinho

Acorda Pedrinho

Dani Virote

Acorda Pedrinho

2:47

Информация о правообладателе: Dani Virote
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Ensaios de São João
Ensaios de São João2025 · Альбом · Dani Virote
Релиз Mounjaro
Mounjaro2025 · Сингл · Dani Virote
Релиз Verão 2K25
Verão 2K252025 · Альбом · Dani Virote
Релиз É Oque Doidinha?
É Oque Doidinha?2024 · Сингл · Dani Virote
Релиз Não Sufoque o Artista
Não Sufoque o Artista2024 · Сингл · Dani Virote
Релиз Botafogo Paraibano
Botafogo Paraibano2024 · Сингл · Dani Virote
Релиз Só pra Judiar
Só pra Judiar2024 · Альбом · Dani Virote
Релиз Meu Vereador
Meu Vereador2024 · Сингл · Dani Virote
Релиз A Lua
A Lua2024 · Сингл · Dani Virote
Релиз A Morte do Vaqueiro
A Morte do Vaqueiro2024 · Сингл · Dani Virote
Релиз Ninguém Sabe
Ninguém Sabe2024 · Сингл · Dani Virote
Релиз Casca de Bala
Casca de Bala2024 · Сингл · Dani Virote
Релиз Só Se For Gelada
Só Se For Gelada2024 · Сингл · Dani Virote
Релиз Isso É Furdunço
Isso É Furdunço2024 · Сингл · Dani Virote
Релиз Patricinha
Patricinha2024 · Сингл · Dani Virote
Релиз Torre Eiffel
Torre Eiffel2024 · Сингл · Dani Virote
Релиз Bom Dia Princesa
Bom Dia Princesa2024 · Сингл · Dani Virote
Релиз Porque Não Volta
Porque Não Volta2024 · Сингл · Dani Virote
Релиз Tigrinho
Tigrinho2024 · Сингл · Dani Virote
Релиз Não Sou Tão Forte
Não Sou Tão Forte2024 · Сингл · Dani Virote

Похожие артисты

Dani Virote
Артист

Dani Virote

Edinho Souza Cantor
Артист

Edinho Souza Cantor

NILTON ALEX
Артист

NILTON ALEX

Tarcísio do Acordeon
Артист

Tarcísio do Acordeon

Biu do Piseiro
Артист

Biu do Piseiro

Balançado Forrozeiro
Артист

Balançado Forrozeiro

Linda Scarlett
Артист

Linda Scarlett

Extra Musica Nouvel Horizon
Артист

Extra Musica Nouvel Horizon

Grandão Vaqueiro
Артист

Grandão Vaqueiro

Abel Mario
Артист

Abel Mario

Balalaica
Артист

Balalaica

Caninana
Артист

Caninana

gurias gaúchas
Артист

gurias gaúchas