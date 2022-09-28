О нас

PORRADÃO DAS GALERAS

PORRADÃO DAS GALERAS

,

Dj Dudu Porradão

Альбом  ·  2022

The Best Vol. 11

Контент 18+

#Латинская
PORRADÃO DAS GALERAS

Артист

PORRADÃO DAS GALERAS

Релиз The Best Vol. 11

#

Название

Альбом

1

Трек Asf de Cascadura Galinha 778 676

Asf de Cascadura Galinha 778 676

PORRADÃO DAS GALERAS

,

Dj Dudu Porradão

The Best Vol. 11

1:36

2

Трек Bota pra Correr os Cuzão do Lado B

Bota pra Correr os Cuzão do Lado B

PORRADÃO DAS GALERAS

,

Dj Dudu Porradão

The Best Vol. 11

2:40

3

Трек Bota pra Ralar Os Cusão do Lado A

Bota pra Ralar Os Cusão do Lado A

PORRADÃO DAS GALERAS

,

Dj Dudu Porradão

The Best Vol. 11

3:05

4

Трек Cachoeira Grande Morro da Gamba Rua Lins de Vasconcelos Estrada Jacarepagua

Cachoeira Grande Morro da Gamba Rua Lins de Vasconcelos Estrada Jacarepagua

PORRADÃO DAS GALERAS

,

Dj Dudu Porradão

The Best Vol. 11

2:02

5

Трек Coroa da Abolição (Pula do Palco Destruindo os Alemaos)

Coroa da Abolição (Pula do Palco Destruindo os Alemaos)

PORRADÃO DAS GALERAS

,

Dj Dudu Porradão

The Best Vol. 11

3:36

6

Трек Costa Barros Chapadão (Lembra do Mazinho)

Costa Barros Chapadão (Lembra do Mazinho)

PORRADÃO DAS GALERAS

,

Dj Dudu Porradão

The Best Vol. 11

1:42

7

Трек Estado (Expulsa a Santa Rosa Com a Melô do Canguru)

Estado (Expulsa a Santa Rosa Com a Melô do Canguru)

PORRADÃO DAS GALERAS

,

Dj Dudu Porradão

The Best Vol. 11

2:05

8

Трек Iriri (Nos Curtimos Tudo nos Somos da Antiga)

Iriri (Nos Curtimos Tudo nos Somos da Antiga)

PORRADÃO DAS GALERAS

,

Dj Dudu Porradão

The Best Vol. 11

4:03

9

Трек Iriri Sao Jose Acari (Se Tu Nao Acredita Pode Vir pra Conferir)

Iriri Sao Jose Acari (Se Tu Nao Acredita Pode Vir pra Conferir)

PORRADÃO DAS GALERAS

,

Dj Dudu Porradão

The Best Vol. 11

3:39

10

Трек Manguariba Barbante Santa Rosa de Cg (Encosta na Parede Que o Bonde e para Quebrar)

Manguariba Barbante Santa Rosa de Cg (Encosta na Parede Que o Bonde e para Quebrar)

PORRADÃO DAS GALERAS

,

Dj Dudu Porradão

The Best Vol. 11

1:59

Информация о правообладателе: PORRADÃO DAS GALERASS
Другие альбомы артиста

Релиз The Best Vol. 13
The Best Vol. 132022 · Альбом · Dj Dudu Porradão
Релиз The Best Vol. 12
The Best Vol. 122022 · Альбом · PORRADÃO DAS GALERAS
Релиз The Best Vol. 11
The Best Vol. 112022 · Альбом · PORRADÃO DAS GALERAS
Релиз The Best Vol. 10
The Best Vol. 102022 · Альбом · PORRADÃO DAS GALERAS
Релиз The Best Vol. 09
The Best Vol. 092022 · Альбом · Dj Dudu Porradão
Релиз The Best Vol. 08
The Best Vol. 082022 · Альбом · PORRADÃO DAS GALERAS

