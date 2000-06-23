О нас

Pemaram Jat

Pemaram Jat

Альбом  ·  2000

Desi Chutkar Bhajan

#Со всего мира
Pemaram Jat

Артист

Pemaram Jat

Релиз Desi Chutkar Bhajan

#

Название

Альбом

1

Трек Kate Gayo Nakhrali Tharo Ghar Walo Pemaram Jat

Kate Gayo Nakhrali Tharo Ghar Walo Pemaram Jat

Pemaram Jat

Desi Chutkar Bhajan

6:52

2

Трек Surta Ni Lagi

Surta Ni Lagi

Pemaram Jat

Desi Chutkar Bhajan

6:37

3

Трек Baba Ji Ro Latko

Baba Ji Ro Latko

Pemaram Jat

Desi Chutkar Bhajan

5:47

4

Трек Panch Tatva Ka Bana Pinjra

Panch Tatva Ka Bana Pinjra

Pemaram Jat

Desi Chutkar Bhajan

4:11

5

Трек Aaj Hariyalo Banado

Aaj Hariyalo Banado

Pemaram Jat

Desi Chutkar Bhajan

6:58

6

Трек Malik Ne Bhajo Re Ginvara

Malik Ne Bhajo Re Ginvara

Pemaram Jat

Desi Chutkar Bhajan

6:08

7

Трек Sanvariya Mandir Kikar Aau Re Marwadi Desi Bhajan

Sanvariya Mandir Kikar Aau Re Marwadi Desi Bhajan

Pemaram Jat

Desi Chutkar Bhajan

5:58

8

Трек Ek Bar Aao Ni Sanvariya Rajasthani Bhajan

Ek Bar Aao Ni Sanvariya Rajasthani Bhajan

Pemaram Jat

Desi Chutkar Bhajan

4:28

9

Трек Mhara Hari Nirmohi O Rajasthani Bhajan

Mhara Hari Nirmohi O Rajasthani Bhajan

Pemaram Jat

Desi Chutkar Bhajan

4:59

10

Трек Kaise Tudu Mohan Se Preetadli Desi Chutkar Bhajan

Kaise Tudu Mohan Se Preetadli Desi Chutkar Bhajan

Pemaram Jat

Desi Chutkar Bhajan

9:42

Информация о правообладателе: Rajasthani Songs
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы артиста

Релиз Pabuji Maharaj Ki Katha
Pabuji Maharaj Ki Katha2023 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Halo Rama Kanwar Re Dham
Halo Rama Kanwar Re Dham2023 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Krishna Manihara Rajasthani Katha
Krishna Manihara Rajasthani Katha2023 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Raja Chandan Maniyagar Rani Ki Katha
Raja Chandan Maniyagar Rani Ki Katha2023 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Raja Bharatri Ki Katha
Raja Bharatri Ki Katha2023 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Bal Bhakt Ansi Bai Ki Katha
Bal Bhakt Ansi Bai Ki Katha2023 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Ansi Bai Ri Katha
Ansi Bai Ri Katha2021 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Shree Ganesh Ji Vivah Katha
Shree Ganesh Ji Vivah Katha2020 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Titodi Ki Katha
Titodi Ki Katha2011 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Jargaji Ri Vaarta Rajasthani Superhit Katha
Jargaji Ri Vaarta Rajasthani Superhit Katha2010 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Surta Ro Vivah Rajasthani Katha
Surta Ro Vivah Rajasthani Katha2010 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Nirguni Bhajan Bhajan Bina Kathe Batave Mundo
Nirguni Bhajan Bhajan Bina Kathe Batave Mundo2010 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Marwadi Superhit Kathaye
Marwadi Superhit Kathaye2009 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Kumbha Rana Ki Katha
Kumbha Rana Ki Katha2009 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Meghadi Puran Baba Ramdevji Ki Katha
Meghadi Puran Baba Ramdevji Ki Katha2009 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Baba Ramdevji Ki Aswari
Baba Ramdevji Ki Aswari2008 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Aashapura Mata Ji Bhajan
Aashapura Mata Ji Bhajan2008 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Vivah Geet Sona Ro Bajotiyo
Vivah Geet Sona Ro Bajotiyo2008 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Shiv Vivah Shivratri Bhajan Katha
Shiv Vivah Shivratri Bhajan Katha2008 · Альбом · Pemaram Jat
Релиз Kaya Nagar Re Rang Mahal Me Marwadi Chetawani Bhajan
Kaya Nagar Re Rang Mahal Me Marwadi Chetawani Bhajan2007 · Альбом · Pemaram Jat

